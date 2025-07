De ce trebuie să se facă parcări cu plată în Ploiești

Odată cu anunţul primarului Mihai Polițeanu de amenajare și închiriere a locurilor de parcare în Ploiești, ploieștenii au „sărit” să taxeze sau să susțină această inițiativă. Cei mai mulți au fost, bineînțeles, cei cărora li se pare că măsura este un abuz și că „Domeniul public este pentru toată lumea, nu trebuie să plătești nimic”. Cu alte cuvinte nu înțeleg, legal, ce înseamnă domeniul public.

În orice oraș civilizat parcarea de reședință se plătește

În orice oraș civilizat, atât în țară cât și în afara ei, pentru locurile de parcare de pe domeniul public se plătește chirie! Dacă sunt parcări de reședință, nu ai voie să parchezi pe respectivul loc închiriat decât cu acordul titularului contractului de închiriere. Atenție! Nu vorbim de „proprietarii” locurilor de parcare, ci de „chiriași”!

O persoană este proprietar pe locul de parcare doar dacă acel loc este în curtea proprietate personală sau în parcarea amenajată în ansamblurile rezidențiale prevăzute cu parcări subterane sau în incinta domeniului! Atât! Nu există „Este locul meu, e în fața curții mele!” „Fața curții” este domeniu public și este timpul ca și ploieștenii să conștientizeze asta.

În București a fost nevoie de 15-20 de ani ca populația să înțeleagă de fapt ce-i cu locurile de parcare. În orașele din vestul țării s-a înțeles mai repede 😉.Ploieștiul face notă discordantă în prezent de la plata parcării pe domeniul public și este timpul ca acest lucru să se remedieze.

Inițiativa primarului Polițeanu este binevenită, și va rezolva o parte din problemele pe care ploieștenii le au cu parcarea de reședință. Da, nu va fi perfect de la început. Da, vor exista sincope. Dar este imperios necesar să se demareze acest demers! Banii din parcări se vor duce la bugetul local și, astfel, vor exista resurse pentru investiții în oraș, deci tot pentru ploieșteni. Este bine să gândim înainte de a arunca cu vorbe de genul „Incredibil. Spațiile publice sunt sursă de bani pentru unii. Sunt spații publice, de ce să plătim?”

Cum ar trebui să se desfășoare atribuirea locurilor de parcare

Primarul Mihai Polițeanu a subliniat deja faptul că va exista posibilitatea închirierii unui loc de parcare în limita unei mașini pentru fiecare apartament. Este normal pentru că, atunci când au fost construite blocurile de dinainte de 1990 acestea au fost prevăzute cu câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă. Că unii au câte 2-3 mașini la bloc, și-au luat pe răspunderea lor.

Abia după ce fiecare apartament are câte un loc de parcare închiriat, dacă rămân locuri, acestea pot fi atribuite celor care au mai multe mașini. Așa este corect!

Și ar trebui să se mai țină cont de ceva foarte important. Să poată închiria locuri de parcare doar cei care au plătit impozitul la zi pe anul precedent și nu înregistrează întârzieri la plata acestuia. De ce? Este foarte simplu. Cumva trebuie ca și cei care sunt buni-platnici să beneficieze de avantaje.

Așa este în Belgia. Așa este în Olanda, așa este în orice țară civilizată! Așa că, sper ca aceste locuri de parcare să fie atribuite cât mai rapid. Da, sunt mulți ploieșteni dispuși să plătească pentru ele.

De asemenea, ca în orice țară civilizată, garajele construite pe domeniul public ar trebui să dispară. În locul lor se pot amenaja multe locuri de parcare din închirierea cărora Primăria poate suplimenta bugetul local. Dar, și aici, lucrurile se mișcă… așa, ca la Ploiești.

Mesaje împotriva locurilor de parcare cu plată în Ploiești

„Incredibil. Spațiile publice sunt sursă de bani pentru unii. Sunt spații publice, de ce să plătim? Nici parcările cu plată care sunt făcute cu linii trasate pe domeniul public nu trebuie să fie taxate. Domeniul public este pentru toată lumea, nu trebuie să plătești nimic. Să le luăm banii „la proști”.”

„Genial. Dacă se taxează locurile de parcare, vor fi suficiente pentru toate mașinile existente. Acum d’asta nu sunt de ajuns, pentru că nu există taxă pentru așa ceva. Taxa nu are legătură cu locurile de parcare, are legătură cu un ban în plus la „buget”.”

„Doamne ferește pe cine am votat…. Haideți săriți cu banii ca circul de pe bulevard nu se plătește singur.”

„Când or fi locuri pentru toată lumea atunci plătim…auzi primul venit primul servit…asta e discriminare pe fata…”

„A înnebunit de tot,dl.primar????nu știe d unde sa mai ia bani,după ce ca ne omoară taxele și cassul din august,mai ne împovărează și primăria, halal primar avem!!!!Îmi pare extrem de rău că nu am știut ce aleg!!!!!”

„Să plătească el pentru că este domeniu public nu-i propitatea lui el să-și plătească parcarea pentru cotirceaua lui (***)”

Mesaje pro amenajarea locurilor de parcare

Majoritatea celor care susțin măsura, au fost cei care au dat replica nemulțumiților, încercând, cu argumente solide, să le explice de ce este o măsură benefică.

„…locul de parcare platit iti garanteaza ca il gasesti liber cand ajungi acasa, ce e asa greu??”

„…pot chema poliția… în București fix așa se întâmplă și chiar mi se pare o idee super bună”

„Foarte bine… în sfârșit… ma și întrebam când o să se întâmple treaba asta… așa e si normal… e spațiu public și îl folosești îl plătești… ca să nu mai zic ca, cu această ocazie, o sa vedem stupefiați ca, locurile de parcare chiar or sa ajungă in majoritatea cazurilor, poate zonele centrale sa fie mai complicată situația…

Și apropos : eu nu l am votat pe domnul Mihai Polițeanu dar acum l-aș vota cu două mâini”

„…banii pentru întreținerea domeniului public de unde ar trebui să vină?”

Unii sunt pro, alții sunt contra locurilor de parcare cu plată în Ploiești. Rezolvarea problemei? Dacă cei care sunt contra nu înțeleg faptul că Ploieștiul trebuie să se alinieze nivelului de civilizație din țară și din afara ei, n-au decât să nu plătească! Este ok, rămân mai multe locuri pentru cei care înțeleg normalitatea acestei măsuri. Și, din fericire, aceștia din urmă nu sunt puțini deloc.