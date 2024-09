Mașinile localnicilor din Brazi au devenit ”dalmațiene”. Petele nu au ieșit nici la spălătoriile auto

Un incident mai puțin obișnuit s-a petrecut, în acest weekend, în comuna Brazi. Mai mulți localnici s-au trezit duminică dimineață că pe caroseriile mașinilor din curți sunt acoperite cu o substanță uleioasă.

”Am observat pe mașină o pulbere de culoare galbenă-maronie. Prima dată am crezut că este praf saharian, dar când am încercat să-ș îndepărtez am observat că persistă pe caroserie. M-am dus la o spălătorie auto rapidă, dar substanța respectivă, care este uleioasă, a rămas lipită pe vopseaua mașinii” ne-a transmis un cititor care locuiește în comuna Brazi.

Acesta susține că în situația sa se regăsesc mai mulți localnici alături de care va semna o petiție pentru a fi transmisă la garda de mediu, primărie și prefectură.

Observatorul Prahovean a solicitat reprezentanților rafinăriei de pe raza comunei o reacție privind un posibil incident în urma căruia mașinile localnicilor au avut de suferit.

