Mașina personală, folosită cel mult 6.500 km/an și obligatoriu cu un pasager. Cât de adevărată este ”legea” care i-a  speriat pe șoferii români

”Ai auzit ce vor să ne facă ăia de la Bruxelles? Să ne impună să mergem doar 6500 de km pe an, cu mașinile noastre, pe drumurile din România!”

Cu aceste întrebări de la un bun amic mi-am început dimineața, în drum spre muncă, ați ghicit, cu mașina personală :).

Un alt prieten mă întrebase săptămâna trecută dacă știu de legea care îi obligă pe români să meargă cu cel puțin un pasager în mașină? Atunci am crezut că glumește, acum se pare că era serios.

Odată ajuns la birou am apelat la ”google” pentru a identfica sursa acestor informații care miros de la o poștă a intoxicări publice sau cum ar zice ”ăia” de la Bruxelles și americanii fake-news.

Am găsit rapid documentul la care făceau referire știrile bombastice și postările indignaților de pe Facebook.

Este vorba de Hotărârea de Guvern nr 1215/2023 privind ”Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – România Neutră în 2050”, publicată în Monitorul Oficial pe 7 decembrie.

Documentul oficial poate fi consultat și descărcat de AICI

Cine are răbdare să citească informațiile din actul emis de guvern va constata că, citez, ”prin scenariul ”România Neutră” țara noastră își propune să devină neutră din punct de vedere climatic în 2050, ajungând la o reducere a emisiilor nete cu 99% în 2050, comparativ cu nivelul din 1990”

Nu o să vă plictisesc cu detalii tehnice, ci mă voi referi strict la isteria națională creată în jurul subiectului mașinilor personale.

Astfel, la pagina 18 apare formularea: ”Tabelul 2 de mai jos rezumă ipotezele cheie luate în considerare, per sector economic și per scenariu, pentru atingerea țintelor sectoriale și naționale ale STL (Strategia pe Termen Lung a României)”.

Guvernul își propune ca printr-o serie de măsuri precum modernizarea transportului public, facilități la cumpărarea mașinilor nepoluante, creșterea capacității de alimentare a autovehiculelor electrice, românii să renunțe de bună voie și în timp, dacă aceasta va fi tendința pieței auto, la mașinile poluante.

Așadar, potrivit SCENARIULUI (atenție, nu e OBLIGAȚIE LEGAlĂ!), Guvernul își propune ca în 2050 să atingă un grad de ocupare și încărcare – 1,98 persoane per autoturism, 9,36 persoane per autovehicul transport pasageri și 3,2-7,3 tone per autovehicul transport marfă.

În acest context apar și cifrele ”apocalptice”: Numărul anual mediu de km prognozat – 6.500 km pentru autoturisme, 64.500 km pentru autovehicule transport pasageri și 8.900 km pentru autovehicule transport marfă.

Repet, și în acest caz vorbim de un scenariu, nu de o RESTRICȚIE!

Tot până în anul 2050, guvernul își propune și următoarea cotă de piață autoturisme, după

tipul de combustibil utilizat, dar tot ca urmare a evoluției pieței auto, nu ca interzicere a motoarelor cu combustie internă:

a. Benzină – 2% în 2050

b. Hibrid – 0% în 2050

c. Hibrid plug-in – 13% în 2050

d. Electrice – 65% în 2050

e. Diesel – 0% în 2050

f. Hidrogen – 20% în 2050

g. GPL – 0% în 2050

Vor fi sau nu atinse aceste țeluri în 2050? Sper să trăim ca să aflăm. Până atunci, dragi șoferi români, puteți circula singuri în mașina personală și să faceți câți km vă permite buzunarul, fie că alimentați de la benzinărie sau de la priză.