Cum era să-mi iau o mare ”țeapă”. Aveți grijă la mesajele pe care le primiți pe telefon!

În urmă cu o săptămână am plasat o comandă pentru un cadou de la o persoană/companie de pe o rețea de socializare (am verificat dacă sunt onorate comenzile), iar zilele acestea urma să primesc coletul.

În discuțiile cu persoana care se ocupa de vânzări am stabilit prețul, care includea și taxa de transport. Am primit un mesaj pe numărul meu de telefon legat de taxele poștale.

Inițial am crezut că a fost o eroare de comunicare și că în prețul pe care l-am plătit nu era inclus și transportul, asa că am accesat link-ul din mesajul primit. Am avut norocul că mi-am dat seama că e ceva suspect cu site-ul pe care am ajuns așa că am verificat repede dacă nu cumva e o metodă prin care mi-ar putea fi furate datele.

După o simplă căutare pe Google, site-ul pe care l-am accesat era inexistent, iar eu eram aproape să îmi împărtășesc datele personale cu cineva care ar fi beneficiat de naivitatea mea.

Am norocul să dețin o licență de antivirus așa că am trimis link-ul de pe telefon pe laptop, pentru a verifica dacă site-ul este pe bune și Google nu „m-a păcălit”. Rezultatul nu a fost surprinzător, antivirusul blocându-mi accesul către site.

Am observat că în mesajul primit pe telefon link-ul către care eram trimis să „gestionez taxele poștale lipsă” este diferit față de cel accesat. Așa că am căutat pe Google numele site-ului din mesaj și am avut o surpriză total neplăcută. Site-ul era blocat de antivirus pentru încercare de phising.

Din simpla mea neatenție puteam să pierd date personale importante, accesul la multe conturi și să am alte probleme. Sau să pierd mult timp salvând toate datele din telefon ca mai apoi să îl resetez din fabrică pentru a fi sigur că nu am vreun virus.

De aceea, este recomandat ca de fiecare dată când primiți câte un link suspect să verificați înainte prin toate mijloacele posibile pentru a vă feri de posibile atacuri.

Din păcate, telefoanele mobile, nu vin cu un antivirus instalat, iar pentru protecție sunteți nevoiți să plătiți unele abonamente la producătorii de antivirus.

Dacă aveți suspiciuni că ați putea avea un virus în telefon (telefonul merge brusc mai lent, apar mesaje trimise de dumneavoastră de care nu știți, sunt activități suspecte în aplicații, etc.) majoritatea telefoanelor vin cu posibilitatea de a scana aplicațiile de viruși.

Însă, sunt anumiți viruși care nu pot fi detectați, și în cazul în care aveți suspiciuni, vă puteți adresa unor specialiști pentru a rezolva problema.

