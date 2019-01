Revolta unei mame din Prahova: „Statul acesta are grijă de pușcăriași, în timp ce pe copiii noștri îi privează de drepturi fundamentale, cum este și cel la Sănătate“

O mămică din Prahova, al cărei copil a avut probleme de sănătate, ne-a semnalat faptul că a plătit câteva sute de lei pentru tratamentul prescris celui mic de către medicul de gardă, de la Urgențe. Femeia se întreabă în ce condiții mai este respectat dreptul copilului la Sănătate, un drept care nu ar trebui condiționat de puterea financiară a părinților.

„Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.

Accesul copilului la servicii medicale şi de recuperare, precum şi la medicaţia adecvată stării sale în caz de boală este garantat de către stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi de la bugetul de stat (...)”



Sunt doar două pasaje extrase din Legea privind Protecția Copilului, de la secțiunea „Sănătatea și bunăstarea copilului“.

Cât de respectată este această lege? Rândurile scrise de o mămică din Prahova, după experiența prin care a trecut recent cu copilul său oferă o variantă de răspuns.

„În urmă cu câteva zile am ajuns la Urgențe cu copilul din cauza unei viroze de sezon. Cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, stările de rău l-au apucat chiar la început de week-end. Așa că n-am mai avut cum să ajung la medicul de familie ca să-i facă un consult sau la vreun cabinet particular.

Mi-am luat inima-n dinți și știind ce mă așteaptă, din experiențele anterioare de la Urgențe, am mers la spital. Să te ferească Dumnezeu să ai de-a face cu astfel de probleme înainte de salariu sau fără să ai o rezervă pentru „zile negre“. Doar că niciodată nu m-am gândit că acei bani puși deoparte va trebui să-i folosesc pentru tratamentul „gratuit“ al copilului meu.

După ce l-a consultat medicul, după ce-am cumpărat branula, leucoplast, seringă m-am bucurat că l-a băgat la perfuzie și mi l-a repus pe picioare. Am plecat de acolo cu o rețetă scrisă pe două pagini și pe care medicul mi-a spus că trebuie s-o iau cât pot de repede.

Copilul meu avea de urmat un tratament cu antibiotic injectabil, i se administrase o primă doză în spital și, prin urmare, trebuia să am continuitate. Cu rețeta în mână, am mers la o farmacie unde am crezut că-mi stă inima când mi-a spus cât am de achitat. 250 de lei pe antibiotic, ser fiziologic, seringi, siropuri (unele necesare, altele pentru când va fi nevoie, dacă va, dar e bine să le am în casă, conform spuselor medicului), picături de pus în nas de la nu știu ce firmă (40 lei/flaconul).

I-am explicat farmacistei că al meu copil n-are nici trei ani, iar din câte știu, până la vreo 18 ar trebui să beneficieze de tratament gratuit sau, fie, cel puțin compensat. Mi-a explicat că rețeta nu este compensată, că dacă vreau ceva reducere va trebui să merg la medicul de familie, dar din câte vede și știe nu voi avea cine știe ce discount. Doar că starea copilului meu nu suporta amânare ca să obțin peste încă 2-3 zile o rețetă compensată.

Totuși, fusesem într-o unitate medicală de stat, l-a consultat un specialist de acolo și răsfoind în istoricul vizitelor pe la diverși medici de gardă și diverse spitale din Prahova mi-am amintit că am primit și rețete compensate. Plătesc, ies vorbind singură din farmacie, dar fac stânga-mprejur amintindu-mi că mi s-a recomandat și un nebulizator pentru aerosoli. Prețurile pentru așa ceva pleacă de la 200 lei, la care se adaugă și medicamentul. Nu l-am cumpărat pe moment, am căutat și pe internet o variantă mai ieftină. Dar cu transport, prețurile sunt cam aceleași. Am scotocit prin rezerve și i-am luat copilului meu tot ce-i trebuie.

Dincolo de banii cheltuiți, aproape 500 de lei pentru un singur episod de boală, am rămas cu un suflet greu, cu o revoltă că statul acesta are grijă de pușcăriași pe care-i compătimește că n-au condiții, pe care-i despăgubește, în timp ce pe copiii noștri îi pedepsește, îi privează de drepturi, de unele fundamentale, cum este și cel la Sănătate, iar pe noi ne determină să ne facem valiza și să ne ducem o mie și-o sută de ani unde vedem cu ochii.

Mă tot întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu dispuneam de acei bani? Cine ar fi fost tras la răspundere de o agravare a stării de sănătate a copilului meu? Probabil, tot eu…”

