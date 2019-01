Dana Lica, „antrenorul” de genii în domeniul Informaticii din Colegiul Național I.L. Caragiale Ploiești

În spatele fiecărui elev de succes se află un mentor care i-a trasat calea pe drumul reușitei. Unul dintre ei este Dana Lica, profesor de Informatică la Colegiul Național „I.L. Caragiale" din Ploiești, cea care reușește an de an să-și ducă elevii pe cele mai înalte culmi ale performanței. Numele său este rostit la universitățile și companiile IT din toată lumea, acolo unde studiază sau lucrează și cei pe care i-a avut elevi. Iar Universitatea Cambridge este unul dintre exemplele în acest sens, locul unde, în ultimii zece ani, 15 elevi ai CNILC, pregătiți de Dana Lica, s-au numărat pe listele admișilor. Li se adaugă și cei care au reușit la Oxford, Bremen și alte instituții de elită.

De trei decenii, face ce face și reușește an de an să obțină rezultate impresionante la olimpiadele naționale și internaționale. Dacă în rândul olimpicilor naționali a pierdut, deja, numărul reușitelor, în privința medaliaților internaționali, Dana Lica a obținut cu elevii pregătiți de ea 59 de medalii. Prima a fost cea de la Balcaniadă, în 1996. „Antrenorul“ de genii are, totodată, și un palmares record în învățământul prahovean. În ultimii zece ani se află în spatele a 15 elevi care au fost admiși pe lista uneia dintre cele mai râvnite universități din lume: Cambridge. Numai anul acesta, doi elevi ai săi au reușit să se numere printre cei o sută de tineri admiși din toată lumea.

Pentru fiecare dintre ei, Dana Lica a avut același mesaj: să vină acasă. „Și, da, vin în vizită. Ca să lucreze, un singur elev dintre cei mediați internațional lucrează, momentan, în țară, la o corporație. Ceilalți sunt răspândiți pe întreg mapamondul. Mai este un elev care lucrează din România, dar pentru o firmă din afara țării“, ne-a declarat Dana Lica.

Nu insistă foarte mult în privința deciziilor viitoare pe care le vor lua elevii pentru că-și dorește ca ei să se dezvolte acolo unde simt că le este locul. În țară, poate că și-ar găsi un job pe măsura cunoștințelor lor, dar nu și remunerația sau condițiile care să-i stimuleze să rămână aici.

Centrul de Excelență, o „pepinieră“ de specialiști

Ca să-i aibă aproape și ca să-i cunoască și cei care le vin din urmă, în laboratorul de Informatică al Centrului Județean de Excelență, profesorul și i-a adunat, într-un mod original și ingenios, pe toți cei care au reușit performanțele notabile. Cu ajutorul copiilor, a realizat două panouri sub formă de copaci, ale căror coroane le reprezintă fotografiile cu elevii săi. Își dorește ca bogăția acestor pomi să sporească pe an ce trece.

De altfel, speranțele și le bazează pe „pepiniera” pe care o are la Centrul de Excelență.

„Un an fără ca elevii mei să obțină premii la olimpiade naționale și internaționale ar fi unul trist, sărac. Dacă s-ar întâmpla ar fi clar că este ceva în neregulă. Dar viitorul sună bine, avem copii extraordinari în fiecare generație. Selecția este ușor de făcut pentru că aici, la Centrul de Excelență, vin copiii spre noi. La fiecare început de ciclu gimnazial și liceal, ei dau un test și cei care trec sunt, înainte de toate, într-o competiție continuă cu ei", ne-a mărturisit profesorul Lica.

Cum reușește un cadru didactic să obțină performanță într-o lume în care Educația este în picaj? Prin pasiune, pregătire continuă, prin explicații simple, pe înțelesul tuturor, prin adaptarea metodei de predare la nivelul și nevoile actuale, dar și prin legăturile emoționale pozitive pe care orice mentor ar trebui să le aibă cu ucenicul său.

Își apreciază elevii și-i respectă pentru munca depusă, una în care vede pasiunea, curiozitatea și dorința de succes. „Copiii aceștia nu au nevoie de sfaturi în privința organizării timpului lor. Știu singuri cât și cum să-și gestioneze resursele. Dar trebuie menționat că muncesc foarte mult, chiar mai mult decât adulții“, a completat profesorul.

Palmares record!

Dincolo de activitatea de profesor și formator pe bandă rulantă de olimpici naționali și internaționali, Dana Lica este autor și coautor la peste zece manuale de Informatică, membru în diverse comisii de profil, este coordonatorul Centrului Județean de Excelență, unde sunt antrenați și elevii care reușesc să facă județul nostru și România cunoscute la concursurile de Informatică din toată lumea. Pentru performanțele sale, a primit Distincția „Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler”, iar în urmă cu doi ani a reușit să obțină, în premieră, pentru învățământul prahovean, premiul MERITO, un proiect de recunoaștere a excelenței în Educație.

Între realizări și așteptări

În ciuda rezultatelor de excepție, Dana Lica a refuzat propunerea de a lucra în mediul universitar sau de a pleca pentru un job mult mai bine plătit în afara țării. „Sunt de părere că fiecare om aparține unui loc, iar EU M-AM «ÎMBRĂCAT» CU ROMÂNIA!“

Este fericită cu ceea ce face, de ceea ce a realizat, dar de departe, cea mai mare realizare este fiica sa, Adela, cea care, în 2009, dădea startul reușitelor informaticiilor din CNILC la Cambridge. Ulterior, aceasta a urmat un master la Oxford, iar acum lucrează în New York, la Google.

În timpul liber, se ocupă de treburile casnice, se uită la film și se relaxează plimbându-se ore-ntregi prin pădure cu câinii săi. De olimpiade n-a scăpat, de altfel, nici Cerna, un ciobănesc carpatin, pe care Dana Lica a dus-o la o expoziție de profil.

Profesorul de Informatică are, totuși, și un regret. Până în prezent, niciunul dintre elevii săi nu s-a îndreptat spre activitatea didactică. Și-ar dori să-i aibă colegi, să le predea ștafeta, dar…„încă mai aștept!“

