Directorul Casei de Pensii Prahova a blocat accesul în parcare. ”Am așteptat ca proștii 30 de minute”. FOTO

Directorul Casei de Pensii Prahova este acuzat că a blocat intenționat cu mașina de serviciu intrarea în parcarea care deservește atât insituția pe care o conduce, cât și AJFOM.

Incidentul s-a petrecut astăzi și a fost relatat pentru observatorulph.ro de Costel Horghidan, președintele Confederației Naționale a Patronatului Român.

”Alături de mai mulți lideri de sindicat și reprezentanți ai patronatului, inclusiv șefi de instituții publice precum ANAF, am fost convocat la sediul AJOFM Prahova din Ploiești pentru o ședință a Consiliului de Administrație al cărui membru sunt. La terminarea ședinței am observat că niciunul dintre noi nu poate pleca din parcare pentru că directorul Casei de Pensii Prahovași-a lăsat mașina de serviciu fix în dreptul ieșirii. Am așteptat 30 de minute până când a venit un angajat să-i mute directorului mașina. Când l-am sunat pe Rotaru să-i spun că ne-a blocat pe toți în parcarea mi-a spus că i-a fost ocupat locul rezervat și d-aia și-a lăsat mașina în drum. O dovadă de nesimțire mai mare nu cred că există”, a declarat Horghidan.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Contactat de observatorulph.ro, directorul Casei de Pensii Prahova a confirmat incidentul.

”Casa de Pensii are rezervate două locuri în parcarea aferentă mai multor instituții. În această dimineață, ambele locuri erau ocupate de alte mașini, deși era un semn acolo. Am mutat mașina după eliberarea acelor locuri ocupate de mașini care nu aveau ce căuta acolo. Gardianul mi-a spus că a încercat să-i transmită acelui domn (n.r. Costel Horghidan) să-și lase mașina în exteriorul parcării, dar că acesta a preferat să lanseze amenințări”, a declarat Adrian Rotaru, directorul Casei de Pensii Prahova.

UPDATE ”Am rămas surprins de declarația domnului Rotaru și trebuie să fac câteva precizări: eu nu am parcat pe locul său, mai ales că nu există niciun semn cu rezervat Casa de Pensii. Alături de mine au fost numeroși șefi de instituții publice. Fiecare a venit cu mașină și șofer, așa că oricând putea fi eliberat un loc de parcare. Mi se pare inadmisibil să blochezi accesul într-o parcare. Dacă era o situație de urgență, așteptam să trimită directorul Casei de Pensii pe cineva cu cheile?” a revenit Costel Horghidan.

FOTO Parcare blocată de mașina directorului Casei de Pensii Prahova