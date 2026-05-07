Casa spartă la Sălciile. Polițiștii au descins la adresa principalului suspect

Polițiștii secției Ciorani au descins în această dimineață la o adresă din Sălciile pentru a duce la audieri principalul suspect într-un caz de furt.

În data de 7 aprilie un bărbat ar fi intrat într-o casă din localitate și a furat suma de 2.500 de lei și două telefoane mobile.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, la data de 7 aprilie 2026, persoana bănuită ar fi pătruns într-un imobil din comuna Sălciile, de unde ar fi sustras suma de 2.500 de lei, precum și două telefoane mobile.

În urma activităților desfășurate, o persoană a fost condusă la sediul unității de poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.