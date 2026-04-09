Descinderi la Mizil în urma unei bătăi care a avut loc în centrul orașului

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova continuă să manifeste toleranță zero pentru faptele violente care au loc în județ. După ce miercuri au avut loc 11 rețineri în urma a două scandaluri care au avut loc în Boldești Scăeni și Florești, joi au avut loc noi percheziții în Prahova, la Mizil, într-un dosar de amenințare, lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Potrivit IPJ Prahova, acțiunea a fost sprijinită de structuri ale Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești, au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară, autorizate de instanța competentă.

Activitățile au vizat persoane bănuite de implicare într-un conflict spontan produs în seara zilei de 5 aprilie 2026, în zona centrală a orașului Mizil, în urma căruia au fost exercitate acte de violență și amenințări, fiind afectată ordinea publică.

Pentru clarificarea completă a situației de fapt, au fost puse în executare și 6 mandate de aducere, persoanele vizate sunt audiate la sediul unității de poliție.

„Aceste acțiuni fac parte dintr-un demers mai amplu de menținere a unui climat de siguranță, în care intervențiile poliției sunt ferme, dar orientate în primul rând spre prevenție și protecția cetățenilor”, au mai transmit reprezentanții IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de amenințare, lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.