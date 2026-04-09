11 persoane reținute în Prahova în urma a două bătăi care au avut loc Boldești Scăeni și Florești

Persoanele violente, care provoacă scandaluri, au intrat în atenția polițiștilor prahoveni. Oamenii legii au reținut pentru 24 de ore 11 persoane implicate recent în două altercații care au avut loc în Boldești Scăeni și Florești.

Vă reamintim că joi, 8 aprilie, polițiștii și luptătorii SAS, alături de jandarmii Grupării Mobile Ploiești, au descins la opt adrese din Boldești Scăeni într-un dosar de în care sunt cercetate infracțiuni contra persoanei și ordinii publice.

Din materialul probator administrat până în prezent a rezultat că, în seara zilei de 05.04.2026, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, mai multe persoane au provocat și au participat la un conflict spontan, pe strada Poienilor din orașul Boldești-Scăeni, context în care a fost tulburată grav ordinea și liniștea publică, fiind exercitate, totodată, acte de violență reciprocă între persoanele implicate.

Astfel, în baza probatoriului administrat de polițiști, la data de 8 aprilie 2026, față de 8 bărbați, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie analizată oportunitatea dispunerii unor alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tragerii la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate.

De asemenea, într-o cauză distinctă, instrumentată de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Florești, intervenția rapidă și activitățile investigative desfășurate au condus la identificarea și probarea activității infracționale a trei persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 48 de ani, cercetate pentru lovirea sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Și în acest caz, în urma probatoriului administrat de polițiști, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate unității de parchet competente pentru dispunerea măsurilor legale.

Polițiștii prahoveni vor continua să acționeze cu determinare și profesionalism, utilizând toate mijloacele legale, pentru combaterea fermă a faptelor de violență și protejarea siguranței cetățenilor.