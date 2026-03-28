Tânăr de 18 ani, arestat preventiv pentru pornografie infantilă

Joi, 26 martie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea unui tânăr de 18 ani, acuzat de șantaj și pornografie infantilă. A doua zi, față de tânărul în cauză, judecătorul a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

- Publicitate -

În fapt, tânărul ar fi determinat o minoră de 15 ani să se fotografieze și să-i trimită fotografiile, cu conținut sexual explicit, prin intermediul unei rețele de socializare. Ulterior, acesta a șantajat minora, amenințând-o că va distribui fotografiile respective, pentru a obține de la ea diferite sume de bani și bunuri de valoare. Faptele s-au petrecut în septembrie 2025.

Comunicatul IPJ Prahova

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr, de 18 ani, cercetat pentru pornografie infantilă și șantaj.

- Publicitate -

Din probele administrate a rezultat că, în cursul lunii septembrie 2025, cel în cauză ar fi determinat o persoană vătămată minoră, de 15 ani, să se fotografieze în ipostaze intime și să îi trimită imaginile prin intermediul unei rețele de mesagerie.

Ulterior, după ce ar fi intrat în posesia fotografiilor cu conținut sexual explicit, tânărul, prin acte de constrângere morală asupra victimei minore cu privire la distribuirea în mediul online a imaginilor deținute, ar fi obținut de la aceasta diferite sume de bani și bunuri de valoare.

În urma percheziției efectuată la domiciliul acestuia, la data de 26 martie 2026, au fost descoperite și ridicate mijloace de probă.

- Publicitate -

La data de 26 martie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea tânărului, ulterior, la data de 27 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Buzău și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.