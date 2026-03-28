Echipa din spatele „Celebrating Women, Celebrating Brâncuși” – creativitate românească dusă la nivel internațional

Succesul unui eveniment internațional nu se măsoară doar în concept, ci și în oamenii care îl susțin și îl transformă într-o experiență memorabilă. “Celebrating Women”, proiectul inițiat de Laura Drăghici, fondatoarea atelierului de artă floristică Chic Fleuriste din Ploiești, prezentat la Londra pentru al doilea an consecutiv, de această dată sub amprenta geniului lui Brâncuși, reunește o echipă extinsă de profesioniști din industrii creative, care împărtășesc aceeași misiune: promovarea autenticității și valorilor românești într-un context internațional. Evenimentul va avea loc la Institutul Cultural Roman din Londra, cu sprijinul Ambasadei Romaniei la Londra. Observatorul Prahovean este partenerul media al proiectului.

Încă de la primele etape ale proiectului, direcția creativă a fost conturată de Alexandra Catrangiu, designer cunoscut pentru sensibilitatea și conexiunea autentică cu arta, dar și pentru colecțiile sale care îmbină eleganța clasică cu expresia contemporană. Viziunea strategică și comunicarea evenimentului au fost susținute, tot de la prima ediție, de Vera Constantinescu, implicată în dezvoltarea unei identități coerente și relevante si pentru organizarea evenimentului de la Londra.

„Este un proiect care s-a construit organic, în jurul unor oameni care cred în aceeași idee: că talentul românesc merită să fie văzut și apreciat la nivel internațional. Fiecare colaborare a venit natural și a adus valoare reală conceptului”, declară Laura Drăghici.

O mare parte dintre cei implicați provin din Ploiești, însă inițiativa a crescut dincolo de granițele orașului, reunind creativi din întreaga țară, dar și români stabiliți în Londra. Această diversitate a contribuit la construirea unui dialog autentic între cultura locală și scena artistică internațională.

Un rol esențial în conturarea dimensiunii vizuale a evenimentului îl au cele două agenții de modele implicate, Unique Models Agency și Cardinalia Models, fiecare aducând o perspectivă distinctă asupra conceptului de frumusețe și expresie artistică.

Fondată în 2011 de fotografa și creatoarea propriului festival de modă Diana Stanciu, Unique Models Agency reprezintă modele atât la nivel național, cât și internațional, fiind mai mult decât o agenție — un spațiu în care identitatea, încrederea și autenticitatea sunt cultivate constant. Dedicată formării noilor generații de talente, tineri care au ajuns să defileze pe scene importante din România, dar și în orașe precum Dubai sau Milano, Unique Models Agency a fost alegerea fireasca, pentru a se alătura evenimentul de la Londra, mai ales pentru viziunile artistice comune care depășesc estetica și devin formă de expresie prin dans, atitudine și emoție.

În paralel, Cardinalia Models aduce în prim-plan o perspectivă diferită și necesară asupra industriei, redefinind standardele legate de vârstă și vizibilitate. Inițiat de Adina Cotigă, manager financiar al unei companii importante din Romania, proiectul pornește de la convingerea că frumusețea si feminitatea nu dispar odată cu trecerea timpului, ci li se adaugă eleganța și autenticitatea.

Comunitatea Cardinalia reunește peste 160 de membri — femei și bărbați de peste 35 de ani, cu experiență de viață, cariere și identități bine definite — oameni care sunt deja „modele” în viața de zi cu zi. Pe scenă, aceștia devin modele în sensul clasic, demonstrând că stilul, încrederea și expresivitatea nu au limită de vârstă.

Astfel, contribuția Cardinalia în cadrul evenimentului adaugă o dimensiune actuală, transformând prezentarea într-un statement despre diversitate, feminitate, asumare și redefinirea frumuseții contemporane.

„Ne-am dorit ca fiecare element să reflecte rafinament și coerență. De la styling la imagine, totul a fost gândit ca parte dintr-o poveste unitară”, ne-a declarat Alexandra Catrangiu, Art Director al evenimentului.

De aceea, echipa de creație a fost una menită să susțină nivelul evenimentului: Ioana Mateescu și Karina Mateescu formează echipa de make-up, cu experiență vastă în shootinguri, inclusiv pentru reviste internaționale, și care le-a fost alături și în prima ediție, iar accentele brâncușiene pentru hairstyle vor fi realizate de Adriana Tudor, profesionist din domeniu, experimentat și implicat.

Componenta vizuală a fost susținută și la prima ediție de Marius Petre, fotograf cu experiență vastă în evenimente, care colaborează cu Laura Drăghici cu profesionalism și prietenie încă de la începuturile atelierului de artă floristică a acesteia.

Pentru că este un eveniment despre modă și feminitate, pe scenă vor fi prezentate colecții de inspirație brâncușiană, accesorizate cu bijuterii florale create de Laura Drăghici, exclusiv din flori naturale și materiale organice. Efemere, dar memorabile. Alături de Laura Drăghici, se află de mulți ani, Anca Dochia, iubitoare de flori si ajutorul de bază, de zi cu zi, în atelierul Chic Fleuriste. Și cum pantofii sunt accesoriile care nu mai că sunt absolut necesare, dar completează aparițiile pe podium, au fost aleși pantofii în serie limitată, de la Ginissima, brand românesc apreciat în industrie.

Colectia Corinei Gheliuc, fondatoarea Idyllic, inginer textilist cu o pasiune profundă pentru designul vestimentar, va fi accesorizata cu creatii floristice pe care fiecare femeie le poate purta chiar si zi de zi. Colectia sa, Sculpted Elegance, celebrează puritatea și armonia formelor, in nuanțe delicate de alb și ivoire și este gândită să fie purtată în diverse ocazii, de la evenimente formale la întâlniri casuale, oferind astfel o gamă variată de opțiuni stilistice.

Colecția Muses creată de Alexandra Catrangiu Studio este creionată în linii simple și clare, în geometrie pură. Cercul și elementele structurale contureaza o identitate care depășește simpla îmbrăcare a corpului — ea spune o poveste vizuală coerentă și contemporană. Este o explorare modernă a formelor pure și a esenței sculpturale, inspirată de limbajul vizual al lui Constantin Brâncuși, echilibrând prin volum, ritm și simbolism. De aceaa, și accesoriile florale vor fi unele cu mesaj puternic artistic, arhitecturale, în esența spiritului geniului Brâncuși.

Creațiile floristice semnate de Laura Drăghici se bazează nu doar pe viziune, experiență și creativitate, ci și pe calitatea excepțională a florilor folosite. Florile naturale premium, atent selecționate din soiuri speciale și transportate în condiții optime, devin elemente esențiale în realizarea unor compoziții surprinzătoare și expresive. Acest standard este susținut constant de Bianca și Dragoș Negrea de la Flori Holland România, care asigură, de fiecare dată, livrarea florilor la cele mai înalte standarde de calitate, cu profesionalism, seriozitate și promptitudine.

Inspirată de limbajul sculptural al lui Constantin Brâncuși, artista Alexandra Draghici, artistă vizuală din Ploiești, stabilită la Londra, a creat o instalație interactivă care continuă firul feminitatii, nu prin simpla observație, ci prin participare activă: sculpturi vii, care combină elemente de design vestimentar și flori. Fiecare explorează o expresie diferită a feminității — de la delicatețe și introspecție, la legătura cu natura și fluiditatea, până la ritmul vieții moderne. Atinse, activeaza un peisaj sonor stratificat, construit din voci, texturi și emoții asociate feminității. Nu este doar ceva de privit. Este ceva în care trebuie să pășești și să te implici.

„Celebrating Women, Celebrating Brâncuși” nu este doar un eveniment, ci rezultatul unei comunități creative care demonstrează că profesionalismul, colaborarea și viziunea pot depăși orice granițe. Fiecare membru al echipei a adus o contribuție esențială, transformând o idee într-o experiență artistică completă și memorabilă, cu rădăcini românești și ecou internațional.

Mai multe informații despre proiect pot fi găsite pe platforma oficială:

celebrating-women.com