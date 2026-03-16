Accident rutier în Bucov. Două persoane au ajuns la spital

Luni, 16 martie 2026, s-a produs un accident rutier în Bucov, pe DC 58, în care au fost implicate două autoturisme. În urma acestuia două persoane au ajuns la spital.

Accidentul s-a produs în cursul dimineții, iar în jurul orei 09:00 au fost anunțați polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești despre rpoducerea acestuia.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un conducător auto de 27 de ani, care se deplasa din direcția Pleașa către Bucov, ar fi efectuat un viraj la stânga și ar fi în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, care circula pe aceeași direcție de deplasare”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

În urma impactului, două persoane au suferit vătămări corporale ușoare: conducătorul auto de 27 de ani și un pasager în vârstă de 32 de ani. Aceștia au fost transportați la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„Polițiștii continuă cercetările în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au mai declarat reprezentanții sursei citate.