Trafic restricționat pe DN 1 din cauza incendiului de la biserica din Puchenii Moșneni

Duminică, 15 martie 2026, polițiștii prahoveni au impus restricții de circulație pe Drumul Național 1 (DN1) din cauza incendiului de la biserica din comuna Puchenii Mari.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul inspectoratului au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu la turla unei biserici din localitatea Puchenii Moșneni.

„Incendiul se manifestă prin degajări mari de fum. La fața locului intervin autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care acționează pentru lichidarea focarelor și limitarea propagării incendiului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

În ceea ce privește traficul rutier, pe DN1, pe sensul de deplasare București – Ploiești, circulația se desfășoară restricționat, pe o singură bandă, au mai completat aceștia.

„Polițiștii rutieri sunt prezenți la fața locului pentru dirijarea traficului și fluidizarea circulației.

Recomandăm conducătorilor auto:

– să reducă viteza în zona intervenției;

– să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri;

– să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față;

– să evite oprirea sau staționarea în apropierea locului intervenției, pentru a nu îngreuna accesul echipajelor de urgență”, au transmis aceștia.