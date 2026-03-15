Accident produs în Ploiești de un tânăr cu o alcoolemie de 1,07mg/l. A fugit, dar a fost prins în scurt timp

Accidentul s-a produs sâmbătă seara, în giratoriul Caraiman din Ploiești. Șoferul, cu o alcoolemie mult peste limita care transformă contravenția în infracțiune, a pierdut controlul volanului, lovind două mașini parcate, un copac și un indicator. Polițiștii nu l-au găsit la locul accidentului, însă în scurt timp l-au identificat și au început procedurile legale.

Conform IPJ Prahova, ”la data de 14 martie 2026, în jurul orei 21.30 polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Biroul Rutier au fost sesizați, prin dispeceratul unității, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, la intersecția cu sens giratoriu Caraiman, din municipiul Ploiești.

Polițiștii rutieri s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că un autoturism care se deplasa pe Bulevardul Republicii, din direcția Șoseaua Nordului către centrul municipiului, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare în zona intersecției cu strada Nicolae Titulescu.

În urma evenimentului rutier, autoturismul a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate, cu gardul aferent trotuarului, cu un indicator rutier, precum și cu un copac

La momentul ajungerii echipajelor de poliție, persoanele care erau inițial în autoturism nu se mai aflau la locul producerii accidentului, vehiculul fiind abandonat.

Imediat după constatarea situației de fapt, polițiștii rutieri au demarat verificări operative și activități specifice de identificare a conducătorului auto, fiind analizate datele existente, efectuate verificări în teren și desfășurate activități operative.

Ca urmare a acestor demersuri, într-un interval scurt de timp de la producerea accidentului rutier, polițiștii au reușit depistarea și identificarea conducătorului auto, un tânăr de 29 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, urmând să fie testat și cu aparatul DrugTest, conform procedurilor legale.

În continuare, polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.