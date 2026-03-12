„Suntem pregătiți să redeschidem rafinăria Petrotel Lukoil”. SUA sunt de acord. Anunțul ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri seară la o emisiune la Antena 3 că oficialii SUA au fost de acord, însă informal, cu propunerea autorităților de la București de reoperaționalizare a rafinăriei Petrotel Lukoil, închisă ca urmare a sancțiunilor impuse Federației Ruse.

„Am vorbit (în ședința CSAT – n.r.) despre modul în care (…) din punct de vedere al acțiunilor noastre, care țin de Ministerul Energiei, putem să redeschidem rafinăria Petrotel Lukoil, care acum este înghețată din punct de vedere al sancțiunilor din partea SUA.

Am avut discuții informale cu cei din SUA și mi-au spus: ok, suntem de acord ca să începeți operațiunile acolo de a vă crește capacitatea de rafinare cu 21%, am redeschis noile rute comerciale, am avut discuții cu giganți americani în materie de trading și de producție de motorină și astăzi pot să spun că suntem pregătiți să repornim rafinăria Petrotel Lukoil, după ce avem un agreement din partea OFAC (Office of Foreign Assets Control – n.r.) din Statele Unite ale Americii și astfel să ne creștem cât mai mult independența energetică, și anume producția directă pe care putem să o avem”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3.

El a precizat că Ministerul Energiei a făcut, pe de-o parte, demersuri pentru a se asigura că România are suficient petrol, suficiente stocuri pentru motorină, benzină, dar și noi căi de aprovizionare care nu depind de Orientul Mijlociu.

„Am extins foarte mult acordul cu Kazahstan, cu Azerbaidjan, de unde ne vin principalele produse petroliere și țițeiul care urmează să fie rafinat în rafinăriile din România, pe de-o parte.

Pe de altă parte, am vorbit despre gaze naturale și faptul că astăzi România este prima țară din Uniunea Europeană care ia o decizie de a plafona prețul și timp de un an de zile avem blocate cantitățile de gaze pentru populație și atunci avem stabilizată această ecuație extrem de importantă”, a spus Bogdan Ivan.

Acesta a arătat că, în timp ce creșterea media la prețului combustibilului la pompă este, în România, de aproximativ 7%, respectiv 60 de bani, în Germania majorarea este de 18%, iar în Spania sau Italia de 20% sau chiar peste acest procent.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirma că partidele din coaliția de guvernare au discutat, în ședinţa de luni, mai multe scenarii cu privire la evoluțiile prețurilor carburanților, care cunosc cele mai mari creșteri din ultimele decenii.

Ivan spunea că se ia în calcul repunerea în funcțiune a rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, la rafinăria Petromidia din județul Constanța a fost amânată o revizie tehnică, iar rafinăria Petrobrazi lucrează la capacitate maximă pentru a asigura o cantitate cât mai mare de carburant, necesară pe piața internă.