Mită eșuată la Ploiești. Ce a pățit șoferul care a vrut să dea șpagă unor polițiști

Un șofer prins băut în trafic, la Ploiești, a încercat să mituiască polițiștii. Acum este cercetat pentru dare de mită și a fost plasat sub control judiciar.

Un bărbat a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce, duminica trecută, a încercat să mituiască un echipaj de poliție care l-a oprit în trafic, pe DN 1A, în cartierul Mitică Apostol din Ploiești.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, un echipaj de la Poliția rutoeră a oprit un autoturism marca Opel, condus de inculpatul O.M..

Polițiștii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,06‰ alcool pur în aerul expirat.

În urma testării, conducătorului auto i s-a solicitat să rămână la autoturism, deoarece polițiștii pregăteau o a doua testare, conform procedurii.

„Inculpatul a revenit la autospeciala poliției și a remis agenților de poliție 150 de euro și 500 de lei pentru a nu lua față de acesta măsurile legale care se impun raportat la constatările efectuate”, au precizat procurorii.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Observatorul Prahovean că șoferul a pus banii în asigurarea RCA solicitată de polițiști.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat că șoferul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și este urmărit penal pentru dare de mită.