Conflict între minori, într-o sală de gaming din centrul Ploieștiului

Luni, 9 martie 2026, în jurul orei 23:15, a izbucnit un conflict între doi minori într-o sală de jocuri (gaming) din centrul Ploieștiului. În timpul conflictului, un minor de 16 ani a scos un cuțit și a provocat distrugeri în incinta sălii. Cei doi minori au fost reținuți iar cel de 16 ani a fost, ulterior, plasat în arest la domiciliu.

Potrivit surselor, incidentul s-a petrecut într-o sală de jocuri video, Mad Games, din zona magazinului Omnia din centrul orașului.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești – Secția nr. 1 au reținut, pentru 24 de ore, doi minori în vârstă de 16 și 17 ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, în urma unui conflict izbucnit într-o sală de jocuri din municipiu.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 9 martie 2026, în jurul orei 23:15, când polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de către un bărbat care a anunțat că o persoană recalcitrantă ar fi amenințat cu un obiect tăietor-înțepător în interiorul unei săli de jocuri din Ploiești, după care a părăsit locul incidentului.

Ajunși la fața locului, polițiștii au demarat verificări pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și pentru a identifica persoanele implicate.

Din primele cercetări a reieșit că, în jurul orei 23:00, între doi tineri a izbucnit un conflict verbal, pe fondul unor neînțelegeri spontane. Disputa a degenerat, iar unul dintre tineri ar fi fost lovit cu pumnul în zona feței. În acel moment, celălalt ar fi scos un obiect tăietor-înțepător pe care îl avea asupra sa și ar fi lovit cu acesta ușa de acces a incintei.

Ulterior, tânărul ar fi părăsit zona, însă s-ar fi întors după scurt timp cu un alt obiect tăietor-înțepător, cu care ar fi lovit ușa, peretele și podeaua spațiului comercial, provocând distrugeri.

La scurt timp după incident, polițiștii au reușit să-l depisteze în apropierea locului faptei pe minorul de 16 ani, bănuit de comiterea faptelor. În cadrul cercetărilor a fost identificat și celălalt participant la conflict, un minor de 17 ani, ambii din municipiul Ploiești.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea celor doi minori pentru 24 de ore. Ulterior, în cazul minorului de 16 ani a fost luată măsura arestului la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Ploiești, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.