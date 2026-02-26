Noi locuri suplimentate la examenul auto în Ploiești, „la traseu”, categoria B

S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) anunță suplimentarea locurilor pentru proba practică a examenului auto în municipiul Ploiești, pentru categoriile B, C, CE și D.

„S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova anunță suplimentarea locurilor la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, în municipiul Ploiești, începând de mâine, 27.02.2026, ora 15.00”, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului.

Astfel, vor fi puse la dispoziție 39 locuri la proba practică pentru obținerea permisului de conducere – Categoria B.

Totodată, vor fi suplimentate și 20 de locuri la proba practică pentru obținerea permisului de conducere – Categoriile C, CE, și D.