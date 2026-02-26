- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Noi locuri suplimentate la examenul auto în Ploiești, „la traseu”, categoria B

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
examen auto scoala soferi
Foto cu caracter ilustrativ

S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) anunță suplimentarea locurilor pentru proba practică a examenului auto în municipiul Ploiești, pentru categoriile B, C, CE și D.

- Publicitate -

„S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova anunță suplimentarea locurilor la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, în municipiul Ploiești, începând de mâine, 27.02.2026, ora 15.00”, au precizat reprezentanții Instituției Prefectului.

Astfel, vor fi puse la dispoziție 39 locuri la proba practică pentru obținerea permisului de conducere – Categoria B.

- Publicitate -

Totodată, vor fi suplimentate și 20 de locuri la proba practică pentru obținerea permisului de conducere – Categoriile C, CE, și D.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Vreți un Ploiești fără păcănele? Sondaj Observatorul Prahovean

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean a demarat campania „Ploiești, fără păcănele!”, prin...

Cât valorează o viață salvată? Salariile salvamontiștilor din Prahova

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Serialul Observatorul Prahovean dedicat salariilor din instituțiile publice din...

Zambile înflorite în plină iarnă, în Prahova. Cu ce costuri supraviețuiesc fermierii

Oana Stoica Oana Stoica -
Chiar dacă încă avem zăpadă și temperaturi negative, există...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -