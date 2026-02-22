- Publicitate -
Saivan de 500 mp prăbușit peste 400 de animale, la Albești-Paleologu. Zeci de oi și capre au murit

Roxana Tănase
Un saivan cu o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați s-a prăbușit, sâmbătă seară, peste animale, în comuna Albești-Paleologu, satul Vadu Părului.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Garda de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, un echipaj de descarcerare de la Detașamentul Mizil a acționat în sprijin, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă.

Potrivit ISU Prahova, construcția adăpostea aproximativ 400 de animale, oi și capre. În urma prăbușirii acoperișului, circa 30 de animale au fost găsite decedate. Restul au fost evacuate de echipele de intervenție sau au reușit să se autoevacueze.

Operațiunea s-a concentrat pe salvarea animalelor rămase sub dărâmături și pe asigurarea perimetrului pentru prevenirea altor incidente. Potrivit primelor informații, acoperișul ar fi cedat din cauza greutății stratului de zăpadă acumulat.

