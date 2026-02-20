- Publicitate -
Depozitul Coseco de la Ariceștii Rahtivani a fost amendat de Garda de Mediu

Ștefan Vlăsceanu
depozit coseco aricestii rahtivani
sursa foto: Facebook Coseco

Garda de Mediu Prahova a amendat depozitul de deșeuri Coseco din Ariceștii Rahtivani, cu  100.000 de lei, pentru depășiri de hidrogen sulfurat. 

Potrivit instituției, sancțiunea contravențională în valoare de 100.000 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

„În urma verificărilor efectuate, au fost constatate depășiri ale concentrațiilor maxime admise pentru indicatorul H₂S (hidrogen sulfurat), înregistrate de stațiile automate de monitorizare amplasate la limita obiectivului, în intervale orare diferite.

Pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare, pe lângă sancțiunea aplicată, societății i-a fost impusă măsura de remediere constând în:

  • asigurarea, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, a desfășurării activității fără deteriorarea mediului din afara limitelor amplasamentului;
  • inițierea de investigații suplimentare;
  • implementarea de acțiuni concrete pentru remedierea situației constatate”, au mai precizat reprezentanții Gărzii de Mediu Prahova într-un comunicat de presă.

Vă reamintim că depozitul Coseco din Ariceștii Rahtivani a ars timp de mai bine de patru zile anul trecut, în luna octombrie.

Citește și: De la ce a luat foc depozitul de deșeuri de la Ariceștii Rahtivani

