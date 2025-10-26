De la ce a luat foc depozitul de deșeuri de la Ariceștii Rahtivani

Pompierii au reușit în această dimineață să stingă focul izbucnit la depozitul de deșeuri Coseco de la Ariceștii Rahtivani, după aproape trei zile de eforturi intense.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați, și a fost urmat de degajări masive de fum în atmosferă.

Mirosul de cauciuc și plastic ars a fost resimțit inclusiv în Ploiești și în localități situate la peste zece kilometri de locul unde a izbucnit focul.

„În urma activității de cercetare desfășurate după lichidarea incendiului, s-a stabilit drept cauză probabilă de incendiu: autoaprinderea (reacție chimică dintre substanțe)”, au precizat duminică în jurul prânzului reprezentanții ISU Prahova.