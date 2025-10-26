- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiul de la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani a fost stins

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
incendiu aricestii rahtivani

Reprezentanții ISU Prahova Prahova au anunțat în această dimineață stingerea incendiului izbucnit joi după amiază la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani.

- Publicitate -

Vă reamintim că joi după amiază, un incendiu care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați a cuprins o depozit de deșeuri nepericuloase care aparține societății Coseco Waste.

Citește și: Ce fel de deșeuri ard la Ariceștii Rahtivani. Acuzații grave ale primarului

- Publicitate -

De atunci și până în această dimineață, focul a ars atât mocnit cât și cu flacără deschisă, iar cantități mari de fum au fost eliberate în atmosferă.

Mirosul de cauciuc și plastic ars rezultat în urma arderii deșeurilor a fost resimțit inclusiv în Ploiești, dar și în localitățile învecinate, la o distanță de peste zece kilometri de focar.

Pe parcursul intervenției, care s-a întins pe trei zile, autoritățile de mediu au efectuat măsurători ale calității aerului și s-au constatat depășiri la amoniac și monoxid de carbon.

- Publicitate -

În total, cinci cinci ofițeri și peste 100 de subofițeri și soldați gradați profesioniști au fost mobilizați pentru stingerea focului.

Citește și: Depășiri de amoniac și monoxid de carbon în urma incendiului de la Ariceștii Rahtivani

Pompierii efectuează cercetări cu privire la stabilirea cauzei de izbucnire a focului. Vom reveni

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Voxpublica

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...

Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Corina Matei Corina Matei -
Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde...

E oficial: ploieștenii i-au plătit datoria personală a viceprimarului Săraru (AUR)

Marius Nica Marius Nica -
Ploieștenii i-au plătit o parte din datoriile personale ale...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -