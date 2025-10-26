Incendiul de la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani a fost stins

Reprezentanții ISU Prahova Prahova au anunțat în această dimineață stingerea incendiului izbucnit joi după amiază la depozitul de deșeuri din Ariceștii Rahtivani.
Vă reamintim că joi după amiază, un incendiu care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați a cuprins o depozit de deșeuri nepericuloase care aparține societății Coseco Waste.
De atunci și până în această dimineață, focul a ars atât mocnit cât și cu flacără deschisă, iar cantități mari de fum au fost eliberate în atmosferă.
Mirosul de cauciuc și plastic ars rezultat în urma arderii deșeurilor a fost resimțit inclusiv în Ploiești, dar și în localitățile învecinate, la o distanță de peste zece kilometri de focar.
Pe parcursul intervenției, care s-a întins pe trei zile, autoritățile de mediu au efectuat măsurători ale calității aerului și s-au constatat depășiri la amoniac și monoxid de carbon.
În total, cinci cinci ofițeri și peste 100 de subofițeri și soldați gradați profesioniști au fost mobilizați pentru stingerea focului.
Pompierii efectuează cercetări cu privire la stabilirea cauzei de izbucnire a focului. Vom reveni