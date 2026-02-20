- Publicitate -
Explozie a unei butelii în Gura Vadului. O femeie a suferit arsuri

Autor: Corina Matei
ISU Prahova - foto cu caracter ilustrativ

O explozie a unei butelii a avut loc în dimineața zilei de vineri, 20 februarie 2026, în satul Perșunari din comuna Gura Vadului. O femeie a suferit arsuri pe față și pe mâini.

La eveniment s-au deplasat o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Mizil și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești. Alturi de acestea a fost mobilizat și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Potrivit primelor informații, explozia s-a produs într-un foișor și nu a fost urmată de incendiu.

În urma deflagrației, o femeie în vârstă de aproximativ 45 de ani, conștientă, a suferit arsuri de gradul II și gradul III la nivelul feței și membrelor superioare. Victima este asistată medical la fața locului”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Revenim cu detalii.

