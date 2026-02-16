- Publicitate -
Un adolescent a dat foc unei mașini în Brașov, în urma unei provocări primite pe o rețea socială

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu
masina Politie
foto caracter ilustrativ

Un adolescent de 15 ani din Brașov a fost arestat preventiv pentru distrugere, după ce a incendiat o mașină, iar alta a fost avariată. Faptele au fost comi faptele fiind comise în urma unei provocări primite pe o rețea de socializare.

Potrivit anchetatorilor, cazul a intrat în atenția procurorilor după ce mai multe mașini parcate în municipiul Brașov au fost distruse la finalul săptămânii trecute. Cercetările au indicat că un minor ar fi acționat pentru a demonstra online că a acceptat provocarea primită.

Conform datelor din anchetă, în noaptea de 13 februarie, în jurul orei 03:00, băiatul ar fi spart cu o cărămidă luneta, geamul lateral și parbrizul unui autoturism parcat pe o stradă din oraș.

Ulterior, la scurt timp, s-ar fi deplasat într-o altă zonă, unde ar fi spart luneta unui al doilea autoturism și apoi l-ar fi incendiat. Mașina a ars complet, iar focul s-a propagat la un alt vehicul parcat în apropiere, provocând avarii.

Procurorii mai arată că adolescentul ar fi filmat și distribuit pe rețelele sociale imagini cu autoturismele în flăcări pentru a demonstra că a dus la îndeplinire provocarea.

Inițial, minorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorii au admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

