VIDEO: Rămași pe munte după lăsarea întunericului: 8 turiști, ajutați de jandarmii montani în zona Piatra Arsă – Dichiu

Opt persoane au fost sprijinite, sâmbătă seară, de jandarmii montani în zona Piatra Arsă – Dichiu, după ce au fost surprinse de lăsarea întunericului pe traseu. VIDEO la finalul textului.

Intervenția a avut loc în jurul orei 20:30, când o patrulă de jandarmi montani, aflată în misiune de patrulare în zona Piatra Arsă, a întâlnit un grup format din 8 persoane, dintre care doi cetățeni nepalezi, care coborau către Dichiu.

Având în vedere ora înaintată și faptul că turiștii mai aveau de parcurs aproximativ 6 kilometri până la autoturismele personale, parcate în zona Cabanei Dichiu, jandarmii montani au decis să îi sprijine și să îi conducă în siguranță până la destinație.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar toate persoanele au ajuns în siguranță la mașini.

Jandarmii montani le recomandă turiștilor să își planifice cu atenție traseele, să țină cont de durata acestora, de ora estimată de întoarcere și de condițiile meteo, pentru a evita situațiile neprevăzute și deplasările pe timp de noapte în zone montane.