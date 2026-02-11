- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

În ce hal arată podul rutier de la Zorile, între Câmpina și Telega: „Ne rupem mașinile”

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc
pod

Podul rutier de la Zorile, care face legătura între Câmpina și Telega, a ajuns într-o stare avansată de degradare, transformându-se într-un adevărat pericol pentru șoferi. Craterele uriașe din carosabil, armătura metalică măcinată de rugină și tencuiala căzută ridică serioase semne de întrebare cu privire la siguranța traficului în zonă.

- Publicitate -

Pe suprafața podului extrem de îngust, asfaltul arată ca după bombardament. În unele locuri s-au format gropi atât de adânci încât șoferii, practic, nu mai au ce ocoli.

De fiecare dată când trec pe aici mi-e teamă să nu îmi rup mașina. Noaptea este și mai rău, pentru că nu vezi gropile la timp”, ne-a transmis un cititor care a trimis și imagini cu încă un simbol al degradării infrastructurii rutiere din Prahova.

- Publicitate -

Aflat în administrarea Consiliului Județean, podul nu a mai fost reabilitat, spune vicepreședintele instituției, Mario Soare (PSD), de ani de zile, chiar zeci. Dată fiind starea avansată de deteriorare, joi, 12 februarie 2026, a mai transmis vicepreședintele CJ Prahova, o echipă se va deplasa în teren pentru a face o evaluare.

„În funcție de rezultatul din teren, vom decide ce trebuie făcut și vom face și o evaluare a costurilor. Dacă problema e la structura de rezistență, atunci lucrările sunt de durată. Dacă, însă, e vorba doar de repararea carosabilului și nu e afectată fundația, intervenția va fi mai rapidă”.

Galerie foto:

- Publicitate -

Foto credit: Tavi Ursulescu

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Elevi de meserie: viitori ospătari și bucătari, crescuți direct din școală, la Colegiul „Virgil Madgearu” din Ploiești

Luiza Toboc Luiza Toboc -
La Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, din Ploiești, îi găsim...

Palatul Culturii din Ploiești, abandonat între hârtii: finanțare semnată în 2022, zero lucrări în 2026

Corina Matei Corina Matei -
Palatul Culturii din Ploiești trebuia să intre într-un amplu...

Ceaușescu, „salvatorul” de pe Facebook. De ce aceste povești sunt ilegale și ignorate de autorități

Marius Nica Marius Nica -
La aproape trei decenii și jumătate de la căderea...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -