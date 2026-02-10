- Publicitate -
Protest al actorilor de la Teatrul „Toma Caragiu”, din Ploiești: „Munca artistică nu poate fi normată la 8 ore”

Luiza Toboc
Zeci de actori ai Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești  protestează marți, 20 februarie 2026,  în semn de solidaritate  cu actorii Teatrului  Național București. Motivul nemulțumirii generale a actorilor este impunerea unui program-pilot prin care activitatea artistică ar urma să fie normată strict la 8 ore pe zi, similar unui program administrativ clasic.
Actorii teatrului ploieștean au ieșit în fața instituției, începând cu ora 14.30, pentru a-și exprima nemulțumirea faţă de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan, acuzat de artiști că vrea să normeze munca acestora precum cea a unui muncitor dintr-o fabrică sau angajat al unei instituţii.

„Suntem solidari cu ai noștri colegi de la TNB”, a transmis directorul instituției, Mihaela Rus.

Mesajul actorilor este unul singur: aceștia se pozitioneazá ferm impotriva implementärii, in Institutiile de Culturá, a programului pilot transmis de la Ministerul Culturii prin prin Circulara nr. 766/03.02.2026.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură și îi transformă pe artiști în «scriitori de rapoarte zilnice», iar pe directorul artistic sau pe manager – în «raportorul» nostru, al tuturor.

Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi. Munca lui nu este doar pe scenă, este și cu sine, începând în zori și terminându-se noaptea, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână”, iar o oră în scenă presupune un consum emoțional greu de cuantificat, spun actorii TNB, susținuți în demers de actorii Teatrului „Toma Caragiu”.

Actorii protestează în fața teatrului

Protestul actorilor ploieșteni

