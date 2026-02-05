- Publicitate -
Restricții și întreruperi de apă în Prahova. Dumbrăvești și Băicoi, afectate timp de 24 de ore

Autor: Luiza Toboc
Foto cu caracter ilustrativ

Întreruperi și restricții în furnizarea apei potabile în mai multe localități din Prahova, joi, 5 februarie 2026, din cauza unor avarii apărute la conducta de aducțiune F1 STA Vălenii de Munte – N.H. Movila Vulpii (zona sensului giratoriu din orașul Plopeni – DJ 102). Sunt afectate de sistarea apei potabile localitățile Dumbrăvești, sat Plopeni Sat și, parțial, locuitori din două cartiere ale orașului Băicoi.

Ca urmare a notificării transmise de Exploatare Sistem Zonal (ESZ), operatorul Hidro Prahova a anunțat, în urmă cu puțin timp, faptul că, în urma unei avarii apărute la conducta de aducțiune F1 STA Vălenii de Munte – N.H. Movila Vulpii (zona sensului giratoriu din orașul Plopeni – DJ 102), vor fi înregistrate întreruperi și restricții în furnizarea apei potabile în mai multe localități.

„Intervenția este programată să înceapă în această seară, 05.02.2026, ora 21:00, iar durata estimată este de aproximativ 24 de ore, în funcție de evoluția lucrărilor de remediere desfășurate de ESZ. Perioada poate fi prelungită, dacă situația din teren o va impune.

Localități afectate:

Comuna Dumbrăvești – sat Plopeni Sat

În intervalul 05.02.2026, ora 21:00 – 06.02.2026, ora 09:00, furnizarea apei se va realiza cu presiune redusă, cu posibilitate de prelungire. Situația va fi reevaluată și actualizată după ora 09:00, în funcție de informațiile transmise de Exploatare Sistem Zonal.

Orașul Băicoi

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă începând cu 05.02.2026, ora 21:00, pentru o perioadă estimată de 24 de ore.
Vor fi afectați abonații care locuiesc pe străzile Piatra Arsă și Piatra Craiului.

Mențiuni importante:
• Intervenția este realizată de furnizorul de apă brută (ESZ).
• HIDRO PRAHOVA S.A. va reveni cu actualizări oficiale imediat ce vor fi disponibile informații noi privind stadiul lucrărilor”, a transmis operatorul regional de apă și canal.

