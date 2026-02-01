Prahova, în top 4 județe care susțin economia României

O analiză privind modul în care județele contribuie la PIB-ul (Produsul Intern Brut) al țării, realizată de publicația profit.ro, arată că Prahova se poziționează pe locul al patrulea în topul celor 41 de județe. Procentajul de contributivitate rămâne, însă, relativ scăzut, de doar 4,1%.

Potrivit cercetării privind modul în care județele contribuie la Produsul Intern Brut al țării, niciun județ din România, însă, în afară de București, nu contribuie cu mai mult de 6% la economia națională.

„Majoritatea județelor României se situează individual sub pragul de 2% din PIB, iar foarte multe coboară spre 1% sau chiar sub 1%, arată estimările pentru 2026, pe ale căror date este gândit bugetul național.

Structura PIB-ului județean arată o economie mai mult decât polarizată. Bucureștiul generează singur 25,5% din PIB-ul național, adică mai mult decât primele 7–8 județe la un loc.

După București urmează un al doilea eșalon foarte subțire, format din Cluj (5,3%), Timiș (4,3%), Prahova (4,1%) și Constanța (4,1)”, notează sursa menționată.