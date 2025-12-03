- Publicitate -
Programul Tramvaiului lui Moș Crăciun care va circula în Ploiești

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Începând de sâmbătă, 6 decembrie și până miercuri, 24 decembrie, Tramvaiul lui Moș Crăciun va circula în Ploiești. 

„Tramvaiul lui Moș Crăciun, special decorat, va aduce zâmbete și bucurie, transformând fiecare drum într-o amintire de neuitat”, precizează reprezentanții Primăriei Ploiești într-un comunicat de presă.

Programul curselor Tramvaiului lui Moș Crăciun:

Linia 101: Spitalul Județean – Gara de Sud

  • Plecări de la Spitalul Județean: 10:30, 13:30, 16:30, 19:10;
  • Plecări de la Gara de Sud: 11:30, 14:30, 17:30, 19:50.

Linia 102: Spitalul Județean – Gara de Vest

  • Plecări de la Spitalul Județean: 12:10, 15:10, 18:10;
  • Plecări de la Gara de Vest: 12:50, 15:50, 18:40.

Transportul este gratuit pentru copii! Cei mici pot fi însoțiți gratuit de un adult.

Vă reamintim că la sfârșitul lunii octombrie, reprezentanții asociației TransPloiești au lansat un apel public la donații astfel încât, și în acest an, „tramvaiul lui Moș Crăciun” să circule în oraș.

Citește mai multe detalii aici: Apel la donații pentru Tramvaiul lui Moș Crăciun în Ploiești

