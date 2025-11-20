Accident cu o victimă în această dimineață în zona Shopping City

Un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită a avut loc în această dimineață pe DJ 236, în zona Shopping City de lângă Ploiești.

- Publicitate -

Potrivit Poliției, un bărbat de 31 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 236 din localitatea Blejoi către Ploiești și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, pe aceeași direcție de deplasare.

În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 31 de ani, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

- Publicitate -

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.