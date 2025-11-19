Accident pe A3, pe sensul București – Ploiești. Trafic îngreunat

Traficul rutier se desfășoară îngreunat, miercuri dimineață, pe autostrada A3, pe sensul București – Ploiești, după ce trei autoturisme au intrat în coliziune. O persoană a fost rănită.

Accidentul rutier s-a produs pe Autostrada A3, pe sensul București – Ploiești, la km 49, în zona localității Palanca, județul Prahova.

Potrivit Centrului Infotrafic, în accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

„O persoană a fost rănită, necesitând îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 08.00”, a precizat Centrul Infotrafic.