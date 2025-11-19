Poluare în Ploiești. Explicațiile lui Andrei Corlan, șeful Gărzii Naționale de Mediu

Eveniment

Accident pe A3, pe sensul București – Ploiești. Trafic îngreunat

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Accident
Foto cu caracter ilustrativ

Traficul rutier se desfășoară îngreunat, miercuri dimineață,  pe autostrada A3, pe sensul București – Ploiești, după ce trei autoturisme au intrat în coliziune. O persoană a fost rănită.

Accidentul rutier s-a produs pe Autostrada A3, pe sensul București – Ploiești, la km 49, în zona localității Palanca, județul Prahova.

Potrivit Centrului Infotrafic, în accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme.

O persoană a fost rănită, necesitând îngrijiri medicale. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 08.00”, a precizat Centrul Infotrafic.

