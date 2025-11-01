- Publicitate -
Incendiu la un autoturism într-o parcare în Cartierul Albert din Ploiești

Autor: Roxana Tănase
incendiu

Un incendiu violent a cuprins, joi seară, un autoturism într-o parcare din Cartierul Albert din Ploiești. Imagini la finalul textului.

Pompierii militari au fost solicitați, joi seară, în jurul orei 18.00, pentru stingerea unui incendiu violent care a cuprins un autoturism într-o parcare din Cartierul Albert din Ploiești.

Focul, potrivit ISU Prahova, s-a manifestat generalizat, fiind cuprins de flăcări atât autoturismul, cât și aproximativ 20 mp de vegetație. Un alt autoturism aflat în apropiere a fost afectat.

Potrivit ISU Prahova, incendiul a fost lichidat și nu s-a soldat cu victime.

Un cititor ne-a trimis imagini de la fața locului.

