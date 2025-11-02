Ce poate face și cui se poate adresa un copil care e hărțuit pe internet

Internetul este o parte importantă din viața copiilor, locul unde învață, comunică și se joacă. Dar, din păcate, este și spațiul în care pot deveni victimele unor forme de violență mai puțin vizibile, precum hărțuirea online sau cyberbullying-ul.

Fenomenul poate afecta profund starea emoțională a unui copil, de la anxietate și izolare până la depresie sau teamă de a mai accesa mediul online.

Ce înseamnă hărțuirea online

Hărțuirea online (cyberbullying-ul) se referă la comportamente agresive, repetate, care urmăresc umilirea, intimidarea sau excluderea unei persoane prin mijloace digitale precum rețelele de socializare, aplicațiile de mesagerie, jocuri online sau e-mail. Poate însemna:

trimiterea de mesaje jignitoare sau amenințări;

publicarea de fotografii sau informații personale fără acord;

crearea de profiluri false pentru a batjocori sau manipula;

răspândirea de zvonuri sau minciuni despre o persoană.

Cui se poate adresa un copil hărțuit online

Dacă un copil este victima hărțuirii, primul pas este să nu tacă. Legea din România oferă mecanisme clare de protecție, iar autoritățile pot interveni.

Părinților sau profesorilor.

Este esențial ca un adult de încredere să fie informat imediat. Cadrele didactice pot sesiza Biroul Siguranță Școlară din cadrul Poliției Române.

Poliției Române – printr-o sesizare directă la secția de poliție sau online AICI

Dacă sunt implicate fapte grave (amenințări, șantaj, distribuirea de materiale intime fără consimțământ, incitare la ură), se pot aplica articole din Codul penal:

Art. 206 – amenințarea,

Art. 207 – șantajul,

Art. 226 – violarea vieții private,

Art. 208 – hărțuirea.

De la vârsta de 14 ani, minorii pot răspunde penal pentru anumite fapte, însă accentul este pus pe educație și consiliere, nu pe pedeapsă.

DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului) – oferă sprijin psihologic și consiliere copiilor victime ale abuzului sau violenței.

Organizațiilor specializate, precum Salvați Copiii (linie de asistență gratuită 0800 070 070) sau platforma www.oradenet.ro, care ajută copiii și părinții în cazuri de abuz online.

Important: Important! Atunci când victima hărțuirii în mediul virtual este minor, aceasta trebuie însoțită la poliție pentru plângerea prealabilă de către părinții săi sau tutorele desemnat legal.

Cum se pot proteja copiii în mediul online

Nu vorbi cu persoane necunoscute. Chiar dacă par prietenoase, unele persoane pot ascunde identități false.

Nu trimite fotografii sau date personale (adresa, școala, număr de telefon).

Folosește setările de confidențialitate pe platformele de socializare și nu accepta cereri de prietenie de la necunoscuți.

Păstrează dovezile (capturi de ecran, conversații, linkuri) dacă apare o situație de hărțuire. Acestea pot fi utile în anchetă.

Raportează și blochează imediat conturile care jignesc, amenință sau trimit mesaje nepotrivite.

Cere ajutor unui adult de încredere. Să taci nu e o soluție.

La ce riscuri se expun copiii care vorbesc cu necunoscuți online

Vorbitul cu persoane necunoscute pe internet poate părea inofensiv, dar ascunde pericole reale:

Manipulare emoțională – unele persoane încearcă să câștige încrederea copilului pentru a-l influența.

Grooming – un proces prin care adulți urmăresc să stabilească o relație cu un minor, pentru scopuri abuzive.

Expunere la materiale ilegale sau nepotrivite vârstei.

Furt de identitate sau fraude (prin accesarea de linkuri false, phishing).

Campanii precum „Scoate violența școlară din anonimat”, derulate de Poliția Română violența, inclusiv cea online, nu trebuie ascunsă sau ignorată.

Copiii au dreptul la un mediu sigur, iar curajul de a cere ajutor este primul pas spre protecție.