ITM cercetează 59 de accidente de muncă în Prahova

Ștefan Vlăsceanu
inspectori TTM
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna septembrie 2025, 267 acţiuni de control în domeniul de competenţă.

În timpul controalelor au fost aplicate sancțiuni contravenționale constând în avertismente sau, în situaţiile în care s-a constatat ca faptele au avut un grad de pericol social concret ridicat, cu amenzi contravenţionale, valoarea totală a amenzilor aplicate în luna septembrie 2025 fiind de 407.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 140 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 341.500 lei.

Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de muncă au depistat 17 persoane care prestau muncă nedeclarată şi au sancţionat 7 angajatori cu amenzi în valoare totală de 340.000 lei.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost efectuat un număr de 127 controale, aplicându-se 13 amenzi în valoare de 66.000 de lei.

Angajatorii au comunicat către ITM Prahova 59 evenimente, în urma cercetărilor urmând să se stabilească caracterul acestora, respectiv dacă sunt accidente de muncă sau accidente în afara muncii.

De asemenea, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcţiune a 2 echipamente de muncă pentru că exista pericol de accidentare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova vă reamintește faptul că, pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare, termenul pentru trecerea  de la sistemul Revisal, la platforma REGES-ONLINE, s-a prelungit până la data de 31 decembrie 2025.

