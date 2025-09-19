Pilotul ploieștean Sebastian Dan, aur mondial la acrobații cu avionul

Sebastian Dan, pilotul Aeroclubului României, Aeroclubul Teritorial Gheorghe Bănciulescu Ploiești, a reușit să se claseze pe primul loc la Campionatul Mondial de Acrobație cu avionul, clasa „Intermediate”.

Campionatul Mondial de Acrobație s-a desfășurat în perioada 12-20 septembrie 2025, în Ungaria, la Balaton. Aici, echipa României a reușit rezultate de excepție.

Cea mai mare performanță la individual a fost obținută de pilotul Aeroclubului României, Aeroclubul Teritorial Gheorghe Bănciulescu Ploiești, Sebastian Dan. Acesta a obținut scor maxim la proba la care a participat.

Mai mult decât atât, sportivii Aeroclubului României au dominat competiția! După prima probă la categoria Intermediate, podiumul a fost 100% românesc. Mai mult decât atât, primele opt locuri au fost ocupate de piloții români. Aceasta este o dovadă în plus a valorii incontestabile a școlii românești de pilotaj acrobatic.

Trebuie menționat faptul că a fost o concurență puternică în cadrul competiției, la clasa Advanced fiind înscriși 42 piloți din 15 țări iar la clasa Intermediate 35 piloți din 15 țări.