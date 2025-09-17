- Publicitate -
Fetiță de 13 ani, violată la Ploiești. Suspectul a fost reținut

În luna august 2025, în zona de nord a Ploieștiului, un bărbat în vârstă de 52 de ani ar fi ademenit în locuința sa o fetiță de 13 ani, oferindu-i un pahar cu apă. Ulterior, acesta ar fi întreținut relații de natură sexuală cu minora, împotriva voinței ei. Cazul a fost raportat la poliție, luni, 15 septembrie 2025 de către o rudă a victimei. A doua zi, polițiștii au reținut suspectul, bănuit de comiterea infracțiunii.

Potrivit surselor, cei doi, victimă și agresor, se cunoșteau din vedere, nefiind apropiați.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au dispus la data de 16 septembrie a.c., măsura preventivă a reținerii față de un bărbat de 52 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Polițiștii au fost sesizați la data de 15 septembrie a.c., de către o femeie cu privire la faptul că nepoata sa în vârstă de 13 ani, ar fi fost victima unei infracțiuni de natură sexuală.

În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în cursul lunii august a.c., persoana bănuită de comiterea faptei, aflându-se în apropierea unui imobil situat în zona de nord a municipiului, ar fi invitat o minoră în locuința sa, sub pretextul oferirii unui pahar cu apă.

Ulterior, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora împotriva voinței sale.

În cel mai scurt timp de la primirea sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, sprijiniți de structuri specializate, au declanșat de îndată activități complexe de investigare și documentare a cazului.

În cadrul activităților desfășurate, bărbatul a fost identificat și condus la sediul unității de poliție, fiind reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, la data de 16 septembrie a.c., instanța de judecată a admis propunerea organelor de urmărire penală și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

