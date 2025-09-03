Restricții de trafic pe DN1, în dreptul localității Posada

Restricții de trafic, la această oră, pe Drumul Național 1 (E60), în zona km.114+600. Se intervine pentru extragerea unui ansamblu de vehicule, care ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi răsturnat la o diferență de nivel de aproximativ 10 metri.

- Publicitate -

Restricțiile de trafic au fost instituite începând cu ora 11.00.

Taficul rutier va fi dirijat alternativ de polițiștii rutieri pe banda sensului de mers Ploiești către Brașov.

Polițiștii preconizează reluarea traficului rutier în condiții normale în aproximativ două ore.

Eveniment Avarie la o conductă de apă în Ploiești O avarie la o conductă Apa Nova s-a produs în această dimineață pe B-dul Republicii din Ploiești. Pentru ca echipele tehnice să poată interveni, se...

- Publicitate -

Reamintim faptul că pe 2 septembrie, pe Drumul Național 1, în afara orașului Comarnic s-a produs un accident rutier, în urma căruia un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 31 de ani ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi răsturnat la o diferență de nivel de aproximativ 10 m.

În urma evenimentului a rezultat numai avarierea ansamblului de vehicule.

Polițiștii prahoveni recomandă tuturor participanților la trafic să circule cu prudență, să nu se angajeze în depășiri neregulamentare și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.