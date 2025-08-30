CFR Călători nu mai suspendă trenurile. Datoriile, achitate parțial

CFR SA a anunțat că nu va mai obliga CFR Călători să suspende circulația a zeci de trenuri de la 1 septembrie, respctiv 1 octombrie.
Decizia vine ca urmare a efectuării unor plăți parțiale în contul datoriilor pe care CFR Călători le avea pentru folosirea infrastructurii.
Potrivit clubferoviar.ro, administratorul infrastructurii feroviare din România a emis către CFR Călători, TFC și către structurile interesate Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, ora 19.00, cu textul:
”În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători şi TFC, se suspendă temporar până la noi dispoziţii, aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025”.
Reamintim că CFR Călători a transmis un comunicat acum două zile în care recunoștea că se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloare facturilor pentru tarifului de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 mil lei.
Printre trenurile care urmau să fie anulate se numărau și multe care tranzitau Prahova. Detalii aici: CFR Călători anulează zeci de trenuri la 1 septembrie din cauza datoriilor