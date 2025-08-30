- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

CFR Călători nu mai suspendă trenurile. Datoriile, achitate parțial

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

CFR SA a anunțat că nu va mai obliga CFR Călători să suspende circulația a  zeci de trenuri de la 1 septembrie, respctiv 1 octombrie.

- Publicitate -

Decizia vine ca urmare a efectuării unor plăți parțiale în contul datoriilor pe care CFR Călători le avea pentru folosirea infrastructurii.

Potrivit clubferoviar.ro, administratorul infrastructurii feroviare din România a emis către CFR Călători, TFC și către structurile interesate Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, ora 19.00, cu textul:

”În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători şi TFC, se suspendă temporar până la noi dispoziţii, aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025”.

Reamintim că CFR Călători a transmis un comunicat acum două zile în care recunoștea că se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloare facturilor pentru tarifului de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 mil lei.

Sport

Sportivi de la CSM, convocați la „Next Generation Rising Star”

Trei tineri baschetbaliști de la CSM BBA Petrolul au fost convocați la Turneul „Next Generation Rising Star”. Competiția reunește la start cei mai talentaţi...
- Publicitate -

Printre trenurile care urmau să fie anulate se numărau și multe care tranzitau Prahova. Detalii aici: CFR Călători anulează zeci de trenuri la 1 septembrie din cauza datoriilor

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

0
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
Exclusiv

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

2
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Incendiul de la punga de gaze din Amara s-a stins. Imagini ISU

0
Un foraj de adâncime pentru puțuri de apă pentru...
Sport

Sportivi de la CSM, convocați la „Next Generation Rising Star”

0
Trei tineri baschetbaliști de la CSM BBA Petrolul au...
Economic

Un nou lanț de magazine intră în Prahova

0
Lanțul olandez de magazine cu discont Action intră în...
Național

Explozie la Amara. O pungă de gaze s-a aprins

0
Mai multe locuințe din Amara, Ialomița, au luat foc...
Național

Lista principalelor măsuri adoptate de Guvernul României

0
Guvernul României a adoptat, vineri, un nou pachet de...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

3
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

0
Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

14
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Tânără din Posești, hărțuită de un bărbat, acuzații la adresa polițiștilor

Marius Nica -
O tânără de 27 de ani, din comuna Posești,...

Minoră cu handicap mental, agresată sexual într-un parc din Vălenii de Munte

Marius Nica -
O adolescentă de 17 ani, cu handicap mental, a...

Barbut în plină zi pe o altă stradă din Ploiești

Ștefan Vlăsceanu -
Barbutul pe stradă în Ploiești, în plină zi, pare...

Șoferul prins conducând pe contrasens pe DN1 a fost mustrat

Luiza Toboc -
Polițiștii prahoveni au reușit identificarea șoferului i care, pe...
- Publicitate -

Suspectul tentativei de omor de la Surani a fost arestat

Marius Nica -
Un bărbat de 34 de ani a fost arestat...

Toma Caragiu a devenit, post-mortem, Cetățean de Onoare al Ploieștiului

Observatorul Prahovean -
Marelui actor, Toma Caragiu, i-a fost conferit, post-mortem, titlul...

Șoferița din Câmpina vrea să scape de condamnarea cu suspendare

Luiza Toboc -
Curtea de Apel Ploiești a stabilit ca primul termen...

Legendara trupă Scorpions revine în România

Observatorul Prahovean -
Scorpions revine în România cu un concert aniversar spectaculos:...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean