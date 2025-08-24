Accident azi noapte în Urleta

Un accident rutier în urma căruia o persoană a fost rănită și transportată la spital a avut loc noaptea trecută în satul Urleta din comuna Bănești

La locul intervenției s-au deplasat pompierii militari de la Detașamentul Câmpina cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

„În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, la bordul căruia se afla doar șoferul.

Acesta era încarcerat în autoturism, iar pompierii au acționat pentru eliberarea dintre fiarele contorsionate și extragere, ceea ce au și reușit în scurt timp.

Victima se afla în stare de conștiență, a fost asistată și transportată la spital de echipajul SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.

UPDATE: Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați la data de 24 august a.c., în jurul orelor 01.15 cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Bănești.

Un tânăr de 21 de ani ar fi condus un autoturism pe o stradă din satul Urleta, iar la un moment dat ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu gardul unui imobil.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt si dispunerea măsurilor legale ce se impun, in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.