Hidoelectrica spune că nu va mări prețul la energia electrică

La o zi după ce a transmis că nu-și mai poate onora contractele de furnizare a energiei către clienții casnici doar din producția proprie, iar acest lucru poate duce în viitor la majorarea prețului de furnizare, Hidroelectrica revine și spune că nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor, potrivit hotnews.ro.

- Publicitate -

Cu o zi în urmă, reprezentanții Hidroelectrica au confirmat pentru HotNews că furnizorul riscă să nu-și mai onoreze contractele din producție proprie din cauza numărului mare de abonați recent portați, ceea ce ar duce în viitor la majorarea prețului de furnizare.

Sâmbătă, compania de stat a revenit printr-un comunicat de presă în care spune că „nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente”:

„Compania își menține angajamentul de a avea o ofertă corectă și competitivă pentru clienții săi și reafirmă că nu are în vedere vreo modificare unilaterală a prețurilor pentru contractele existente.

Social „Donează un ghiozdan”, pentru un copil sărac, la Strejnicu Duminică, 31 august 2025, între orele 09:00 – 18:30, în localitatea Strejnicu, lângă stadionul Conpet, va avea loc a treia ediție a campaniei „Donează...

- Publicitate -

Prețurile ofertate către clientul casnic se situează între 1,06 – 1,14 lei/kWh inclusiv cota de TVA de 21%, în funcție de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din Romania.

Achizițiile de energie realizate de către Hidroelectrica din piață reprezintă o practică firească în rândul furnizorilor și nu echivalează cu o creștere a prețurilor. Niciodată nu am intenționat să realizăm furnizarea de energie electrică doar din producție proprie”.

Cel mai ieftin furnizor de energie electrică din România spune că „dispune de capacitatea operațională și logistică necesară pentru a răspunde în condiții optime cererii crescute venite din partea noilor clienți”.

- Publicitate -

Compania a mai precizat sâmbătă că este deschisă să primească noi clienți.

Citește continuarea pe hotnews.ro