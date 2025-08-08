170 de șoferi amendați în Prahova. 13 au rămas fără permis

170 de șoferi au fost sancționați în ultimele două zile în Prahova în urma unor acțiuni rutiere care au fost desfășurate pe principalele drumuri din județ.

În conformitate cu tematica de acțiune dispusă prin Programul Operațiunilor Europene 2025 al Organizațiilor Polițiilor Rutiere din Europa, pe teritoriul tuturor statelor membre se desfășoară acțiuni pentru impunerea respectării regimului legal de viteză.

Astfel, în zilele de 6 și 7 august a.c., polițiștii prahoveni au acționat pe principalele artere din județ, identificate cu risc crescut de producere a accidentelor rutiere, pentru reducerea riscului rutier și depistarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză.

Polițiștii rutieri au controlat peste 200 de autovehicule și au aplicat peste 170 de sancțiuni contravenționale conducătorilor auto care au încălcat legislația rutieră.

Cinemometrele radar au înregistrat peste 100 de autovehicule care circulau cu viteze mai mari decât cele admise pe tronsoanele de drum respective.

De asemenea, au fost reținute 13 permise de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă determinată — 12 dintre acestea pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare.

Înainte de a pleca la drum, amintiți-vă de recomandările polițiștilor rutieri:

