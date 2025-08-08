 

 

Cel mai mare show cu drone din România, în weekend la Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Cel mai mare show cu drone din România va avea loc în weekend, la Ploiești, în zona din fața Palatului Culturii. Evenimentul este organizat în cadrul Zilelor Republicii Ploiești.

Vă reamintim că sâmbătă, 9 august și duminică, 10 august, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești vor fi numeroase concerte.

Printre artiștii și formațiile care vor urca pe scenă se numără Mandinga, Nicole Cherry, The Motans, Holy Molly, The Urs, Cabron și Andia.

Concertele sunt programate să înceapă sâmbătă de la ora 19.45, iar duminică de la ora 19.15.

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul al României, în  Canada, la Toronto. Cum a fost posibil? Printr-o detașare de la primărie...
Citește și: Programul concertelor din weekend la Ploiești. Cine vine la „Republica de sub Castani”

Sâmbătă, la ora 23.00, după terminarea ultimului concert, în fața Palatului Culturii va avea loc cel mai mare show cu drone din România, la care vor fi folosite 410 aparate zburătoare.

„410 drone vor dansa pe cer sâmbătă seara, în fața Palatului Culturii. După terminarea concertului, mergem împreună din Republică spre Palat pentru a vedea show-ul multimedia.

Republica dă viață orașului, weekend de weekend. Inima Ploieștiului bate sub Castani, iar împreună scriem povestea unui #Ploieștiviu.

Așa că… dacă n-ați fugit (încă) la mare, veniți în Republică! Ne vedem pe Bulevard, să sărbătorim Zilele Republicii așa cum se cuvine, împreună, ca o adevărată comunitate care se respectă și se bucură de orașul ei”, au transmis organizatorii.

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
Exclusiv

Cum a ajuns un angajat al Primăriei Podenii Noi consul la Toronto

2
Un angajat al Primăriei Podenii Noi a ajuns consul...
