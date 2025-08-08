Cel mai mare show cu drone din România, în weekend la Ploiești

Cel mai mare show cu drone din România va avea loc în weekend, la Ploiești, în zona din fața Palatului Culturii. Evenimentul este organizat în cadrul Zilelor Republicii Ploiești.

Vă reamintim că sâmbătă, 9 august și duminică, 10 august, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești vor fi numeroase concerte.

Printre artiștii și formațiile care vor urca pe scenă se numără Mandinga, Nicole Cherry, The Motans, Holy Molly, The Urs, Cabron și Andia.

Concertele sunt programate să înceapă sâmbătă de la ora 19.45, iar duminică de la ora 19.15.

Sâmbătă, la ora 23.00, după terminarea ultimului concert, în fața Palatului Culturii va avea loc cel mai mare show cu drone din România, la care vor fi folosite 410 aparate zburătoare.

„410 drone vor dansa pe cer sâmbătă seara, în fața Palatului Culturii. După terminarea concertului, mergem împreună din Republică spre Palat pentru a vedea show-ul multimedia.

Republica dă viață orașului, weekend de weekend. Inima Ploieștiului bate sub Castani, iar împreună scriem povestea unui #Ploieștiviu.

Așa că… dacă n-ați fugit (încă) la mare, veniți în Republică! Ne vedem pe Bulevard, să sărbătorim Zilele Republicii așa cum se cuvine, împreună, ca o adevărată comunitate care se respectă și se bucură de orașul ei”, au transmis organizatorii.