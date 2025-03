Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Finalul lunii martie aduce la Ploiești, dar și în restul județului o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Vor fi spectacole de teatru și jazz, târguri, concerte, dar și un impresionant bal caritabil.

Balul Florilor, vineri, 28 martie, de la ora 18.00, la Palatul Culturii din Ploiești

Pentru al treilea an consecutiv, sunteți invitați să celebrați alături de Filarmonica „Paul Constantinescu” și Clubul Rotary Ploiești o seară de vis, într-un cadru elegant și o ambianță rafinată. Anul acesta, evenimentul are o semnificație aparte, marcând 30 de ani de existență ai Clubului Rotary Ploiești – trei decenii de a servi mai presus de sine!

Vă vor încânta Direcția 5, Zoom Band, Gelu Voicu și Traian Frîncu, Ansamblul Folcloric ”Flacăra Prahovei” și Ansamblul de Dansuri Kymata.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Primăriei Ploiești si Consiliul Județean Prahova.

Contribuția minimă de participare este în valoare de 500 de lei, biletele sunt disponibile online, pe platforma entertix.ro și la adresa filarmonicaploiești.ro, sau la casa de Bilete a Filarmonicii.

În cadrul evenimentului sunteți așteptați să vă bucurați de o licitație de obiecte de artă și de colecție precum și de multe alte surprize pregătite pentru dumneavoastră. Toate fondurile strânse cu ocazia acestui eveniment vor fi direcționate către cauze caritabile sprijinite de Rotary Club Ploiești.

Tot vineri, 28 martie, spectacol de jazz la Filarmonica din Ploiești

Ploiești Jazz Trio și invitata lor specială, Elena Mîndru, vă invită la un concert de jazz extraordinar vineri, 28 martie 2025, de la ora 19:00, pe scena sălii “Ion Baciu” a Filarmonicii Ploiești. După ineditul proiect hybrid din cadrul Ploiești Jazz Festival 2021, o combinație între jazz simfonic cântat pe scenă și un live feed direct din Finlanda, cu formația Elenei Mîndru, Ploiești Jazz Trio o vor găzdui pe scena Filarmonicii Ploiești pe renumita voce a jazz-ului într-un concert intitulat “A song for you”, transmit organizatorii.

Jandarmeria Prahova organizează cea de-a doua ediție a „Crosului Jandarmeriei Prahova”

Evenimentul este programat sâmbătă, 29 martie, de la ora 10.00. Este vorba despre o competiție sportivă dedicată aniversării a 175 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 29 martie, în Parcul Municipal Ploiești Vest, oferind participanților ocazia de a se bucura de mișcare, demonstrații speciale și activități interactive.

Programul evenimentului:

10:00 – Cursa adulților (18+): 2 km

10:20 – Cursa copiilor 7-10 ani: 500 m

10:40 – Cursa copiilor 11-13 ani: 700 m

11:00 – Cursa adolescenților 14-18 ani: 1 km

Sâmbătă, 29 martie, se dă startul turei de anduranță, Brevetul de 200 km „GREEN MOUNTAIN”.

Punctul de start-sosire: Parcul Mihai Viteazul – platoul din fața statuii Mihai Viteazul. Punctul de start se deschide la ora 06:30, pentru ridicarea kit-ului de participare. Acesta conține: număr de participare (trebuie să fie prins pe bicicletă pe întreg parcursul brevetului), brevet-cardul și o folie de protecție.

Conform art. 18 din regulamentul de desfasurare al brevetelor de anduranță, brevetul nu este o competiție, deci nu se întocmește un clasament, situația rezultatelor fiind prezentată în ordinea alfabetică a numelor participanților.

Evenimentul va avea loc indiferent de vreme (condiții meteo). Participanții nu vor avea asigurată niciun fel de asistență pe drum și nu li se va permite să aibă mașini de însoțire. Conform regulamentului, au voie să primească ajutor extern doar în punctele de control de pe traseu. Dacă unul dintre cicliști greșește traseul, acesta trebuie să se întoarcă și să reia tura din punctul în care a greșit traseul.

Desfășurătorul evenimentului cu descrierea amănunțită a traseului îl vom trimite prin email după confirmarea înscrieri.

Ora de start: 07:00. Timpul limită pentru parcurgerea traseului, cu lungimea de 200 km, este de 13 ore și 30 min.

Spectacol muzical la Casa de Cultură a Sindicatelor, sâmbătă, 29 martie, de la ora 11.00

„𝗩𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁̦𝗮 𝗹𝘂𝗶 𝗚𝗿𝗶𝗻𝗰𝗵’𝘂𝗹𝗶𝗰𝗮̆ 𝗶̂𝗻 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗮” este un spectacol muzical-umoristic-interactiv-educativ pentru copii unic în România, plin de magie și distracție, unde toți copiii primesc un cadou și au ocazia să câștige premii.

Descoperă Magia Turneului „3 Trei Tenori Italieni”, la Câmpina, sâmbătă, 29 martie, de la ora 20.00

Vino să trăiești o seară extraordinară alături de Federico Veltri, Angelo Forte și Paulo Spagnolo, în cadrul spectacolului „3 Trei Tenori Italieni”. Acest eveniment te va purta într-o călătorie muzicală prin cele mai frumoase arii și canzonete italiene, de la „Nessun Dorma” la „O Sole Mio” și “La donna e mobile” sau canzonete ca: „Mamma”, “O sole mio”, “Santa Lucia”, “Funiculi, Funicula” sau “Caruso”

De ce să participi?

Vocile lor excepționale aduc la viață tradiția pură a belcanto-ului italian.

Orchestra Di Teatro D’Opera Italiana dirijată de talentatul Bogdan Costache va crea o atmosferă de neuitat.

Un spectacol interactiv care îmbină muzica, dansul și emoțiile autentice ale scenei italiene!, transmit organizatorii.

Carmilhan, corabia fantomă – o poveste despre comori, curaj și valori autentice, duminică, 30 martie, la Teatrul „Toma Caragiu”

Piesa se joacă între orele 10.30 și 12.00, în sala Teatrului de Animație pentru copii și tineret Imaginario.

Frații Caspar și Will, doi pescari, duc o viață liniștită pe o insulă izolată din Scoția. Totul se schimbă când Will descoperă o bucată strălucitoare de aur și, urmându-și impulsul, se aventurează într-o căutare riscantă pentru a găsi o comoară ascunsă în adâncurile mării. Pe măsură ce misterele se dezvăluie, Will învață că adevărata comoră a vieții nu constă în bogății materiale, ci în iubirea, respectul și generozitatea pe care le împărtășim cu cei din jur.

Carmilhan, corabia fantomă este un spectacol plin de lecții valoroase, pentru întreaga familie”, transmite Teatrul„ Toma Caragiu”.