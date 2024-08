Ce poți face în Prahova în minivacanța de Sfânta Maria. Festivaluri, târguri, expoziții și evenimente în natură

Chiar dacă se anunță zile caniculare, minivacanța de Sfânta Maria înseamnă, atât în Ploiești, cât și în restul județului, o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case.

- Publicitate -

Pe Valea Teleajenului, la Ferma de la Homorâciu, se desfăşoară între 15 şi 18 august, Mutat la țară Fest, ediția a II-a.

Evenimentul se desfășoară în mijlocul naturii și este dedicat tuturor celor care au ales sau își doresc să-și construiască un cămin în mediul rural. Conform infor­ma­țiilor de pe pagina de Facebook „Mutat la țară – viața fără ceas”, va fi o experiență extraordinară dedicată bucuriei și frumuseții vieții la țară. „Sărbătorim oamenii, natura și comunitățile rurale care ne inspiră să facem schimbări în viețile noastre și să trăim frumusețea satului românesc”, transmit organizatorii.

Cu această ocazie va avea loc un târg de produse făcute în sau pentru mediul rural și vor fi prezenți meșteșugari care vor face demonstrații de olărit sau de realizat construcții cu pământ. Vor avea loc, de asemenea, ateliere creative, în cadrul cărora vor fi dezvăluite câteva dintre secretele meșteșugurilor tradiționale. Activitățile practice vor fi completate cu mâncare tradițională, muzică live și foc de tabără.

La Vălenii de Munte, în perioada 15-18 august este organizat tradiţionalul târg de Sfânta Maria.

Deschiderea târgului s-a făcut cu “Parada Portului Popular”, un eveniment special ce va celebra frumusețea și autenticitatea tradițiilor acestei zone.

- Publicitate -

Pe lângă produse tradiționale specifice locului, cei prezenți se vor putea bucura de atmosfera asigurată de artiști cunoscuți ai muzicii populare românești precum Emilia Ghinescu sau Maria Constantin.

Pe domeniul Cantacuzino de la Florești are loc în intervalul 15 – 18 august, LaRock Music Festival, editia a II-a, un eveniment muzical impresionant dedicat iubitorilor de libertate, de natură și de muzică rock.

„Imaginează-ți scena principală, pulsând sub greutatea ritmurilor rock ale trupelor consacrate precum Vama și Subcarpați, și ecoul energic al celor de la Alternosfera și Zdob și Zdub. Aici, muzica nu doar că răsună, ci te transpune într-o stare de spirit liberă și neînfrânată, unde fiecare acord pare să bată la unison cu inima ta. Pe langa cele 4 trupe super cunoscute, scena principala ni-i promit si pe Trooper, Dirty Shirt, S.P.P., Masterpiece, Altar, Toulouse Lautrec, MyQueen, The Zoo, Rosu Vara, Nuante, Sedativ, Mister C, Star Crystal, Romb, The Voodoo Child, Civic Rebels, Myst, Lunatic si Green Prophet”, au transmis organizatorii evenimentului găzduit de Cristi Hrubaru.

Expoziția „Tidal Wave și Războiul deasupra României 1943-1944” poate fi văzută în continuare la Palatul Culturii din Ploiești.

Proiectul expozițional aduce în fața publicului larg, obiecte, documente și fotografii inedite, unele dintre ele prezentate în premieră. „Tidal Wave” sau „Valul Ucigaș” a fost cea mai mare pierdere înregistrată vreodată de aviația Statelor Unite ale Americii într-o singură misiune, și una dintre cele mai costisitoare misiuni din istoria aviației SUA. Raidul aerian american a fost îndreptat împotriva rafinăriilor din Ploiești.

- Publicitate -

La Breaza, în perioada 15 – 17 august este organizat Festivalul Internaţional de Folclor CalaBreaza care a ajuns la ediţia a XX-a.

Vor fi programe artistice, serbări câmpenești și târg tradițional, spectacole și multe alte surprize, transmite organizatorul festivalului, Primăria orașului.

Vizitatorii vor avea parte de multe surprize culinare, cunoscutele preparate la ceaun și grătar dar și preparate după rețete autentice străvechi. Pe secna din centrul orașului vor urca artiști și ansambluri folclorice din țară, dar și din străinătate.

La Sinaia continuă Festivalul Internaţional Enescu şi muzica lumii.

Joi, 15 august, în Parcul Ştirbei, de la ora 19:00, (aer liber) Vivaldi Forever! Valentin Şerban – vioară & Enescu Ensemble Enescu – Balada Vivaldi – Anotimpurile

- Publicitate -

Vineri, 16 august, în Sala Casino, de ora 19:00, Capodopere camerale Valentin Şerban – vioară Ştefan Cazacu – violoncel Dragoş Dimitriu – pian Enescu, Rahmaninov, Ceaikovski

Sâmbătă, 17 august, în Parcul Ştirbei, de la ora 19:00, (aer liber) One man show! Adrian Petrescu – saxofon, oboi şi alte instrumente de suflat De la clasic la …. divertisment

Duminică, 18 august, la Cota 2000, ora 13:00, (aer liber) Muzica munţilor! Adrian Petrescu – saxofon Duminică 18 august Sinaia, Casa memorială George Enescu, ora 15:00 Enescu la el acasă! Sofia Smărăndescu – vioară Enescu, Bach, Beethoven.