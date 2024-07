Codin Maticiuc anunță o decizie radicală. Ce se va întâmpla cu banii strânși la concertul caritabil pentru Spitalul de Pediatrie Ploiești

Fundația Metropolis și #spitalepublicedinbaniprivati îți datorează 170.000 euro. Pe scurt, vara trecută compania MRS o organizat un concert caritabil în urma căruia a strâns 85.000 de euro. Eu am dublat suma și astfel 170.000 de euro așteaptă de un an să intre la Spitalul Pediatric Ploiești.

Spitalul a decis ca acești bani să intre într-o extindere a CPU actual (compartiment primiri urgențe).

Am așteptat un an de zile ca managementul să autorizeze această construcție și astăzi vă anunț că am decis sa renovam CPU actual.

Nu credem că spitalul va reuși să facă lucrările dorite prea curând și noi vrem să ne separăm total de a mai lucra cu ei. Vom face renovările fără să mai depindem de autorizarea noului proiect de extindere (în cadrul căruia era prevăzut CPU) și spitalul nu va fi decât beneficiar ca în majoritatea cazurilor de care ne ocupăm.”

Ploieștenii știu însă foarte bine cum s-a mișcat administrația ploieșteană în ultimii patru ani, așa că pentru cei mai mulți nu este o surpriză mesajul pe care l-au primit astăzi de la Codin Maticiuc, respectiv decizia Fundației Metropolis.

Am încercat să o contactăm pe dr. Anca Miu pentru un punct de vedere, însă până la ora publicării acestui articol (18.30) nu a răspuns la telefon. Vom insista pentru un punct de vedere oficial, poziție pe care o solicităm și din partea Primăriei Ploiești.

UPDATE: Managerul Spitalului de Pediatrie Ploiești, dr. Anca Miu, ne-a contactat în cursul acestei seri, răspunzând solicitării noastre pentru clarificarea situației.

Dr. Anca Miu: ”Am făcut tot ceea ce am putut, respectiv demersurile necesare pentru extinderea UPU. Am obținut toate avizele (apă, electricitate etc.) mai puțin unul: cel de la ISU Prahova. E greu de înțeles cum legislația se tot modifică, e greu de înțeles că nu putem dărâma pereții pentru a respecta anumite distanțe. Este clar mai mult o atitudine birocratică. De aceea nu am reușit să mișc lucrurile timp de un an. Îmi pare rău să aud decizia domnului Maticiuc, dar mai mult de atât nu aveam ce să fac. Am vrut și extindere UPU, dar ne vom rezuma doar la renovare.”

I-am solicitat doamnei manager Miu și dovada demersurilor întreprinse, domnia sa asigurându-ne că ne va pune la dispoziție pentru prezentarea publică documentele în cauză.

Revenim cu detaliile deciziei Fundației Metropolis, precum și cu pașii pe care intenționează să îi urmeze pentru ca suma de 170.000 de euro să fie folosită corect în beneficiul copiilor din Ploiești.