Permise de conducere false, vândute pe internet. Ce riscă persoanele care speră să obțină contracost dreptul de a conduce

Problema permiselor de conducere cumpărate a intrat din nou în atenția opiniei publice, odată cu numărul tot mai mare de conturi și pagini care promit pe sociale media obținerea unor astfel de documente „legal”.

Chiar dacă aceste anunțuri stârnesc entuziasmul, doritorii trebuie să știe că documentele necesare conducerii autovehiculelor obținute astfel sunt ilegale, false și le garantează cercetarea în cadrul unui dosar penal.

Vă reamintim că Observatorul Prahovean a publicat în decembrie 2021 o amplă investigație pe această temă. La momentul respectiv am am reușit să stăm de vorba cu una dintre persoanele din spatele afacerii și am negociat obținerea a două astfel de documente.

Această practică, a permiselor de conducere vândute pe internet, a fost readusă luni în atenția opiniei publice de libertatea.ro. Ancheta o puteți citi AICI

Oamenii nu înțeleg că pot fi victimele unei infracțiuni

În principal, în spatele acestor pagini și conturi sunt grupări organizate care acționează din afara României, deci străini, de multe ori, în colaborare cu români care sunt stabiliți în afara țării, crede Cosmin Andreica, președintele sindicatului de polițiști Europol.

De cealaltă parte, peste 90% dintre cei care au intenția sau își cumpără un permis de conducere contrafăcut au o educație precară, e de părere sindicalistul.

„Fie că e vorba de tineri, din păcate, fie că e vorba de persoane mai în vârstă, care nu prea sunt obișnuite cu mediul online, nu prea au capacitatea de a înțelege că există posibilitatea să fie victime a unei infracțiuni și în raport cu educația pe care o au, apreciază că într-adevăr, există legi internaționale care permit obținerea permisului de conducere doar prin plata unei simple taxe”, explică Andreica pentru Libertatea.

De ce nu se autosesizează poliția?

Cosmin Andreica vorbește despre o „cifră neagră a criminalității”, care este „consistentă”.

„Cifră neagră, în traducere, este totalul numărului de infracțiuni care nu sunt sesizate, care nu sunt aduse la cunoștința autorităților. Ele există, se produc, dar nu sunt sesizate și asta pentru că în mod evident, tu când știi că îți cumperi un permis fals sau un permis de conducere cu încălcarea prevederilor legale, nu mergi după la poliție. Tu, la rândul tău, ești părtaș la asemenea fapte”, a explicat liderul Europol.

Pe scurt, infracțiunea nu este sesizată la autorități, iar autoritățile nu se pot autosesiza, chiar dacă văd comentariile celor care povestesc experiența lor în comentarii pe Facebook.

„Nu sunt transmiteri de pe teritoriul României sau chiar dacă sunt transmiteri de pe teritoriul României, nu există o dovadă a realizării acestor falsuri pe teritoriul României”, a explicat liderul Europol.

„În ultimii 15-20 de ani, avem o mai mare efervescență pentru că avem aceste mijloace de propagare pentru infractori, deci au nenumărate variante prin care pot să-și popularizeze aceste documente false”, spune Cosmin Andreica, liderul sindicatului de poliție Europol.

În urma anchetei realizată pe libertatea.ro, luni după amiază, pe pagina de Facebook a Poliției Române a apărut următoarea postare:

„Titlul selectat este o fotografie reprezentativă pentru subiectul de astăzi…

Nu ne dorim să inducem oamenii în eroare și să creadă acest lucru, exact cum nu ne dorim să îi credeți pe alții care transmit exact asta.

Unu la mână, nu există să primești permisul de conducere online, poate doar promisiunea, contracost, desigur. Iar dacă ajungi să te bucuri că o să primești ceva, nu o să fie ceea ce crezi, ci doar o replică ieftină care te poate băga în belele…infracțiunea de uz de fals!

Doi la mână, să nu spuneți că nu v-am zis!„