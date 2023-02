Medicii de familie din Prahova ajung să încaseze și câteva zeci de mii de lei pe lună

Un medic de familie, în Prahova, ajunge să câștige și câteva zeci de mii de lei pe lună. Sunt medici care decontează, lunar, și pest3 30.000 de lei, pentru pacienții pe care îi au în evidență și pentru consultațiile oferite în cadrul cabinetelor. Cel mai mare decont făcut de CAS Prahova, în luna decembrie 2022, a fost de 38.163, 50 lei.

Venitul unui medic de familie se compune din încasările de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate per capita ( pentru fiecare persoană) și venitul per serviciu. Jumătate din veniturile unui medic de familie vin din încasările per capita, iar circa jumătate din venituri sunt obținute din încasările per serviciu.

În topul medicilor de familie din Prahova cu cele mai mari venituri se numără medicul Adela Achim. Aceasta a decontat în luna decembrie, din datele furnizate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, 38.163,50 lei, din care 22.604,30 lei, venituri per capita și 15.559, 20 lei, servicii medicale oferite. La polul opus se află S.C. Dentirad Stejaru, cu venituri de 6.402,30 lei. Nici un alt medic de familie, din datele CAS Prahova, nu a obținut un venit sub 10.000 de lei, în decembrie 2022.

La nivel de județ, la finele anului trecut, decontul către medicii de familie a fost de 7.510.331,78 lei, 4.534.283,90 lei, reprezentând încasările medicilor per capita.

Veniturile provenite din plata per capita au scopul de a asigura buna desfășurare a activității în cabinetul medicului de familie. Din suma per pacient, medicul de familie plătește salariul asistentului, utilitățile și consumabilele.

Plata per serviciu presupune numărul de consultații, zilnic putându-se deconta 24 de consultații. Fiecare consultație valorează 5,5 lei, iar un punct de consultație are o valoare de 4 lei. Astfel, un medic ce oferă 24 de consultații pe zi obține un venit de 528 de lei. Consultațiilor li se adaugă, în teorie, și maximum două vizite la domiciliu, care sunt cotate cu 15 puncte. Medicii de familie mai pot obține zilnic câte 60 de lei.

Județul Prahova are, la momentul de față, 334 de cabinete ale medicilor de familie.