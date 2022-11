Ploieștenii și-au petrecut noaptea în frig. Reacția acestora la anunțul primarului Volosevici, făcut la ora 2 dimineața

Ploieștenii și-au petrecut noaptea în frig din cauza problemelor tehnice apărute joi la cazanul de apă fierbinte care asigură furnizarea termiei.

Primul termen anunțat pentru remedierea acestora a fost joi la ora 18.00, însă ulterior reprezentanții Termo Ploieșt au avansat unul nou: ora 22.00.

În jurul orei 02.00 primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, a publicat pe pagina de Facebook o înregistrare video realizată la Termo Ploiești, alături de angajații societății, în care a anunțat că se lucrează de mai bine de 20 de ore pentru remedierea problemei, însă nu a precizat o oră exactă în care va începe reluare furnizării agentului termic.

„Să încălzim Ploieștiul este o prioritate! Deși s-a creat disconfort, se lucrează de mai bine de 20 de ore și multumesc specialiștilor care chiar și la această oră muncesc pentru a remedia problema tehnică la CAF2!” este textul care a însoțit înregistrarea video și care a strâns zeci de reacții și comentarii, majoritatea negative.

În tot acest timp, ploieștenii din cartiere precum Vest, 9 Mai, Centru, Malu Roșu, reclamau că nu au în continuare căldură.

Florian Comorod Las’ că bem niște wisky și ne trece . La ucrainieni am înteles c au bombardat aia, da’ la noi ce s a „împlântat” ?

Ramona Istudor Pentru ca nu se intelege ce se vorbeste, va rog sa scrieti cand o sa avem apa calda si caldura! Exista probleme care pot afecta si pe viitor furnizarea caldurii? Sistemul nu face fata sau ce se intampla?

Lavinia Radu Si noi va multumim pt ca am inghetat la propriu in casa! Ieri v-ati certat cu cei din CL si spuneati ca societatea de termie este a CL si nu a primariei!!! Acum aveti prioritati? Cand s-a infiintat societatea ati iesit si ati spus „clar si raspicat” ca Primaria Ploiesti are societate de termie si ca vom avea apa calda si caldura. Ati spus ca se da drumul la CAF 2 si intre timp se lucreaza la CAF 5…iar noi, ploiestenii, platitorii de taxe si impozite, stam in frig pt o avarie la CAF 2 care „e perfect functional”. Ieri, ati certat societatea de Termie pt ca nu a incasat. Pai ce sa incaseze daca nu ati furnizat nici macar o luna caldura? De apa calda, nici nu vreau sa ma gandesc, curge cu nemiluita ca sa devina calda si veti factura apa rece la pret de calda!!!!

Vizitiu Sergiu E bine ca ati inceput sa va laudati singuri…

Alexandru Duma Angajatii sunt neplatiti si nu au echipamente. Se anunta o iarna plina de avarii

Plopeanu Ioana Off, de când ești tu Primar…avem numai probleme

Maria Mihaela Schaffer cate luni mai dureaza de data asta ?

Sunt doar o parte dintre comentariile pe care postarea primarului Andrei Volosevici, publicată în jurul orei 02.00, le-a strâns în cele câteva ore.